Liceo e Carchidio-Strocchi no Festival de Ciências de Praga – Chronicle

Três projetos das Faenza Schools estão entre os selecionados para o “Science on Stage in Europe”, o festival de ciências que termina hoje em Praga. Entre os projetos, dois veem os alunos do Ensino Médio Torricelli-Ballardini como heróis, enquanto o terceiro é o trabalho geral de Carchidio-Strocchi. Neste último caso, as professoras Valentina Fazio e Fabiana Dalmonte se interessaram pelo conceito do “Sustainable Life Game”, desenvolvido para comunicar os objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, disponível na plataforma do deck. . Por outro lado, os projetos patrocinados pela Torricelli High School são dedicados à música e à dança: os alunos liderados pelo professor Stefano Alberge começaram a estudar coreografia em relação às relações matemáticas entre os movimentos. Em vez disso, os alunos da classe seguida por Federico Palante começaram os movimentos graças aos quais reproduzem funções matemáticas como na tabela cartesiana tridimensional. Os alunos serão acompanhados a Praga pela Consultora Educacional Martina Laghi, pelo Presidente do Ginásio Científico Bruno Casadio e pelo Coordenador Nacional de “Ciência no Palco” Giovanni Pizzi.

Paralelamente, arranca nas instalações do Ginásio a 22ª edição da Semana da Cultura Científica e Tecnológica 2022: uma série de eventos, divididos entre os meses de março e abril, maio e junho, constituídos por exposições – uma dedicada à matemática na história intitulada “O Direito de Contar” e um Para Auto Ervas – Conferências, Workshops, Visitas Guiadas. Entre as palestras que merecem destaque está a Palestra Alessandro Venturini sobre Fusão Nuclear (13 de maio, às 21h, no Ginásio de Ciências), a palestra com foco nas explorações do solo marciano, conduzida por Perdomenico Mimio (no dia 14 de abril na sede do Grupo Astrofili , em O caminho de Zauli Naldi 2), e em vez disso se rebelou contra o universo “você vê de perto”, liderado por Edvige Pezzulli Stepniewska. O calendário de visitas guiadas inclui as do Museu Casa Raffaele Bendandi, as instalações da sala de jogos do Ginásio de Ciências e o Museu Malmerendi de Ciências Naturais.

