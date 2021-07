“Sem violações constitucionais, o direito à saúde é uma prioridade”

Espero pista verde Para acessar a barra de e. Restaurantes, o que ele decidiu fazer França, será compatível com constituição Porque seria uma medida adequada, proporcionada e temporária em relação à emergência epidemiológica que, aliás, não é apenas italiana, mas internacional. Presidente Honorário do Aconselhamento César mirabileExiste uma diferença fundamental, do ponto de vista jurídico, entre uma opção como esta e a vacinação obrigatória, por exemplo.

“Não se trata de uma obrigação, mas de um ônus ou exigência de realização de determinada atividade. Deve haver uma demanda razoável, ou seja, deve haver o risco de que a realização dessa atividade possa levar à propagação de uma epidemia Afinal, quem trabalhava em Instituições Públicas, bares ou restaurantes, outrora, possuía atestado de saúde comprovando que estava livre de tuberculose quando esta era de alta prevalência e contagiosa ”.





No entanto, há quem fale em medida inconstitucional. Você pode nos explicar por que você acha que não é?

“Não é uma proibição absoluta que afeta a liberdade de uma pessoa, se você quiser fazer certas atividades que colocam as pessoas com quem está lidando em risco em relação a essa atividade, isso é razoável.”

Deixando de lado a linguagem jurídica, você quer dizer que, uma vez que não somos obrigados ou não a fazer determinadas atividades, se decidirmos praticá-las, seria razoável pedir-nos depoimentos em caso de epidemia?

“Os benchmarks são sempre os mesmos e a questão é: é uma restrição adequada, necessária e proporcional? Deixe-me dar um exemplo: Vimos isso na final da Premier League Itália – Inglaterra As pessoas não estão longe, sem máscaras e gritos, uma grande festa para o vírus. Em tais situações, alguém que entra no estádio pode ser obrigado a ter o passe verde ou a loja passiva? Ninguém me proíbe de sair de casa se eu não tiver, ninguém pode me perguntar se estou no meu carro, mas se vou para um lugar lotado, ou vou para o hospital, coloco uma proibição ou um fardo para certeza de que a saúde é um limite apropriado, razoável e temporário. “

Enfim, é um compromisso compatível com constituição?

“Exatamente. O direito de um indivíduo à saúde também significa que eu não posso ser prejudicado pelos outros e que há interesse da sociedade e dos outros em não ser infectado. Outra coisa é se houver vacinação compulsória, caso em que a base legislativa será necessário, será necessária Lei “.

Sabemos também que a saúde é uma questão territorial, então as regiões podem ir em alguma ordem particular ou o princípio do bem coletivo estabelecido pelo Estado é dominante?

“Os princípios já foram fixados por uma decisão do Tribunal Constitucional no início deste ano em um litígio entre o estado e a Região Autônoma do Vale de Aosta. A questão da epidemia é de competência exclusiva do estado, e portanto medidas pode ser tomada pelo Estado, e os territórios não podem sair. Claro, uma vez Outro, pode haver um julgamento sobre a adequação, adequação e proporcionalidade dessas medidas. Se houver qualquer pressão não funcional ou excessiva sobre os direitos, pode haver ser um conflito. ”

Este é um conflito que só pode ser resolvido pelo Tribunal Constitucional?

“Exatamente, as regiões podem retomar se acreditarem que seu domínio foi invadido e que o estado se a região adotar medidas que não estão de acordo com o plano unificado. Nesse caso, na minha opinião, será por conta da disseminação da epidemia não apenas um assunto nacional, mas um assunto internacional, e o Artigo 117 permanece. Da Constituição, mesmo após a alteração do Título V, a “prevenção internacional” inclui entre os direitos exclusivos as competências do Estado ”.