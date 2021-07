China, criou um protótipo de refrigerante próximo do zero absoluto – da China

(ANSA-XINHUA) – PEQUIM, 13 de julho – O Instituto de Física, da Academia Chinesa de Ciências, anunciou hoje que desenvolveu um protótipo de refrigerante capaz de atingir uma temperatura de apenas 0,01 ° C acima do zero absoluto, um teor teórico temperatura. Na física, que é igual a -273,15 graus abaixo de zero.



Ao contrário dos resfriadores de diluição convencionais com fornecimento de hélio líquido como método auxiliar de resfriamento, o protótipo chinês – explicam os criadores – não precisa: tem mais espaço interno e vida útil mais longa com uma operação e uma manutenção ótima específica.



A computação quântica, que se tornou muito popular nos últimos anos, requer um ambiente de temperatura ultrabaixa em parte de sua jornada tecnológica e depende do suporte desse refrigerador.



O instituto explicou que o protótipo pode operar de forma estável e contínua para entregar 0,0109 graus Celsius acima do zero absoluto, atendendo aos requisitos de computação quântica supercondutora.



Esses dispositivos são amplamente usados ​​na física da matéria condensada, ciência dos materiais, física de partículas e exploração astronômica.



