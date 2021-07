Hoje se fala muito em demência e todo mundo tem medo dela porque é uma condição de saúde muito arriscada e preocupante. No entanto, a natureza nunca nos deixa indefesos e as possibilidades de evitá-lo estão aí. Por esse motivo, é melhor prestar atenção aos alimentos que previnem e causam a demência.

Cuidado com a alimentação

Demência A demência é um problema que afeta principalmente a faixa etária de 60 anos. Isso não significa que não possa se manifestar um pouco mais cedo, mas geralmente é difícil encontrar sintomas entre os 40 e os 50 anos.

O sintoma óbvio da demência é a memória de curto prazo que começa a enfraquecer. Mas esse sintoma, em muitos casos, é simplesmente devido ao problema de estresse ou fadiga física. Uma pessoa nessas circunstâncias pode esquecer algo, mas isso não significa que ela tenha demência.

Duas coisas a fazer

No entanto, é verdade que esses sintomas podem ser um sinal disso. Com uma fonte de alimentação, é possível reduzir essa possibilidade.

Em primeiro lugar, mantenha o sistema cardiovascular em boa forma. Evite comer muita carne vermelha Ele obstrui as artérias com colesterol e promove o surgimento de doenças como o câncer colorretal.

A elasticidade arterial é importante na prevenção da aterosclerose, e poucas pessoas sabem disso A elasticidade arterial é mantida simplesmente bebendo água.

Preste atenção aos alimentos que previnem o início da demência e o que a causa

Existe um alimento que era muito utilizado no passado e que está sendo substituído porque requer alguma atenção no seu cultivo. No entanto, contém tudo o que é necessário para prevenir a demência. Na verdade, só comemos uma vez por semana um prato de cicerchie E podemos dormir mais pacificamente.

Tem um sabor entre feijão e ervilha e é excelente nos distúrbios de memória, e no cansaço cerebral, especialmente recomendado para “Anta”

O alimento reverso que causa a demência senil é a carne processada pela indústria. Isso veio de uma pesquisa da Universidade de Leeds, onde ele alertou contra o consumo de salsicha, por exemplo, todos os dias, mesmo em pequenas quantidades.

Com a nutrição, é possível eliminar o problema da demência e fazer o medo desaparecer.