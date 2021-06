O diabetes pode ser de dois tipos: o diabetes tipo 1 tem origem genética e o diabetes tipo 2 tem causas ambientais e genéticas. É caracterizada por uma diminuição na quantidade de insulina ou uma diminuição em sua eficácia. A insulina é um hormônio protéico produzido pelo pâncreas. Uma de suas funções é reduzir os níveis de glicose no sangue. A diminuição da secreção de insulina ou a insensibilidade ao seu efeito levam ao aumento dos níveis de glicose. Essa condição é diabetes. A terapia nutricional é a base do tratamento do diabetes. A ciência diz que comer esta comida maravilhosa duas vezes por semana previne o aparecimento de diabetes.

Diabetes e dieta

A dieta alimentar tem se mostrado importante na prevenção de diversas doenças crônicas por meio de múltiplos mecanismos a ela associados. Em particular, foi estudada a prevenção da diabetes tipo 2 combinando-a com um alimento específico. O consumo de peixes tem mostrado efeitos benéficos nos fatores de risco para doenças cardiovasculares e cardiovasculares (DCV). As diretrizes dietéticas internacionais atuais recomendam a inclusão de peixes (especialmente peixes oleosos) pelo menos duas vezes por semana para aqueles com diabetes tipo 2.

em um artigo recente (Diaz Rizzolo RA et al. 2021), os cientistas avaliaram a importância de comer sardinhas na prevenção do diabetes. As sardinhas são um dos tipos mais ricos de peixes gordurosos ômega 3. Além disso, são ricas em proteínas e aminoácidos, incluindo a taurina. Na verdade, a taurina tem um efeito hipoglicêmico, antioxidante e antiinflamatório. Essas ações têm se mostrado importantes na prevenção do aparecimento de diabetes. Portanto, comer sardinha duas vezes por semana durante um ano tem um importante efeito protetor contra diabetes e doenças cardiovasculares.