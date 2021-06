Aqui está o show que te condena – Libero Quotidiano

A necessidade compulsiva de amor físico é oficialmente reconhecida como um distúrbio patológico. a turbulência aumentou durante todo Reino Unido Devido aos fechamentos, conforme relatado pelo tabloide inglês o solJá que as condições de isolamento social levaram ao “desenvolvimento do vício”. Para estudar este fenômeno foram os especialistas da Delamere Health que Descubra o impacto psicológico na vida diária de uma pessoa com este transtorno. Além disso, de acordo com o Sistema de Saúde do Reino Unido, algumas pessoas podem confiar no sexo e na atividade sexual em resposta a emoções negativas e experiências difíceis.

para mim solExistem oito sinais de vício. Em primeiro lugar, o pensamento obsessivo que realmente afeta a maioria dos vícios, Como comida, jogos de azar, trabalho ou compras. Especialistas em saúde em Delamere dizem que os viciados em sexo têm dificuldade em se concentrar em outra coisa. Em segundo lugar, haverá a necessidade de fazer sexo O cérebro do obsessivo o obriga a se exercitar, mesmo que haja uma alta probabilidade de consequências negativas. O terceiro sinal é o tempo excessivo gasto na relação sexual.

De acordo com especialistas, pode-se falar de um distúrbio na prática de atividades sexuais a ponto de causar dor física. E não só. Outros sinais Perda de controle sobre o sexo e o desenvolvimento de experiências sexuais. Finalmente, a exclusão de outras atividades, sociais ou esportivas, e a incapacidade de parar apesar de quaisquer consequências negativas também servem como alarmes.