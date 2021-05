Michela de Portoscuso: “Fora do pesadelo da Covid e da vacinação, confie na ciência”

Michela Serra, bióloga de 47 anos, derrotou o vírus duas semanas depois: “Vacinação perfeita no recinto de feiras sábado à noite, uma dose de Pfizer e estou imune: receba a vacina, é a única forma de se livrar de Covid. “

“Tive o vírus de 21 de janeiro a 5 de fevereiro, felizmente não tive sintomas, mas meus pais tiveram sintomas: me testei quando o vírus era perigoso – disse a Michela no Radio Castido – tomamos juntos e felizmente conseguimos para lidar. Com positividade juntos. Eu tinha muitas preocupações, porque o que os médicos disseram foi que era uma infecção que tinha um caminho de cura muito lento, mas estava piorando rapidamente. Então, a cada dia era incerto.

Sábado foi o início da edição porque às 19h45 eu estava na entrada do posto de vacinação da Galeria Cagliari e às 20h45 já tinha saído e havia recebido meu certificado. Em uma hora, fiz tudo: do histórico médico aos exames, ao cargo de chefia: foi excepcional em termos de eficiência, assistência e disponibilidade.

