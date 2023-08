NASA adia a “nova fronteira” para 2026: problemas orçamentários

A NASA anunciou que atrasará a publicação do concurso para a próxima missão científica planetária New Frontiersprovisoriamente agendado para este outono, não antes de 2026 devido a problemas orçamentais.

A Diretoria de Missões Científicas (SMD) da NASA anunciou que o anúncio de oportunidade (AO) para a quinta missão New Frontiers será adiado e que a lista de missões elegíveis para seleção poderá ser modificada.

dificuldades orçamentárias

“Incerteza no orçamento do Departamento de Ciências Planetárias (PSD) dificulta a divulgação do AO em 2023 e a consequente seleção de uma nova missão”, especificou a agência no seu anúncio. “O novo objetivo da NASA é lançar o AO final o mais tardar em 2026.”

Até este verão, a NASA trabalhou na emissão do concurso da missão New Frontiers em novembro.

27,2 bilhões para o ano de 2024

No entanto, nas últimas semanas, a NASA abrandou esses planos, citando a incerteza relacionada com o financiamento para 2024, com um aumento previsto de 1% em 2025. E em Junho, a gestão de topo da agência projectou que era improvável que conseguisse todos os 27,2 mil milhões de dólares necessários para 2024.

Na reunião SMD da NASA no final de julho passado, Laurie Glaze, diretora da divisão de ciência planetária da agência Esteja avisado que pode haver um atraso na publicação da nova chamada de fronteira. “Se os níveis esperados de financiamento para a ciência planetária neste contexto de restrições orçamentais forem alcançados nos próximos dois anos ou mais, é improvável que consigamos publicar Novos Horizontes antes de 2026”, disse Glaze.

Lista de missões

O rascunho do AO pedia propostas significativas em seis tópicos, conforme recomendado na Pesquisa de Ciência Planetária de 2011: Retorno à Superfície dos Cometas, Missão à Lua Vulcânica de Júpiter, Grade Geofísica Lunar, Missão ao Pólo Sul Lunar – Bacia de Hetken, Missão para Caracterizar a Possível Habitabilidade da Lua Gelada de Saturno, Encélado, e Sonda às Atmosferas de Saturno.

Mudanças no programa

O atraso pode levar a NASA a ajustar esta lista, com base nas indicações da última pesquisa científica planetária publicada em 2022.. O relatório não recomendou alterações na lista de tarefas possíveis para a quinta competição Novas Fronteiras, mas fez recomendações para os objetivos da sexta e sétima competições.

A Sexta Competição da Nova Fronteira

A lista de pesquisas para a sexta competição Novas Fronteiras manteve planos para retornar à superfície com amostras de cometas, uma rede geofísica lunar e uma sonda para Saturno, acrescentando que missão com orbitadores e pousadores para um pequeno corpo celeste do tipo centauro no sistema solar exterior, e uma missão de retorno com amostras de Ceres, missão de voar pela lua de Saturno, Encélado, um orbitador da lua de Saturno, Titã, e Explorador in situ de Vênus. Estas são as tarefas que se prevê que sejam desenvolvidas no programa 2022 ao longo da próxima década.

