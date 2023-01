Tachipirina 1000, se você é tão velho, não pode tomar: o risco é muito alto

Mesmo os remédios mais simples podem causar danos ao corpo se não forem tomados corretamente e suas dosagens não forem respeitadas. Se tem esta idade, Tachipirina 1000 não é recomendado

Os avanços no mundo da medicina não só permitiram que as pessoas vivessem mais Mas também para melhorar sua qualidade de vida. Na verdade, pense em como seria a vida sem drogas e que efeito até eu teria pequenos problemas de saúde no desempenho normal de nossas tarefas diárias.

Na verdade, uma das classes de medicamentos mais utilizadas que melhoraram a qualidade de nossos dias Com certeza é um analgésico O que nos permite silenciar pequenas dores como dores de cabeça e dores no corpo. Antes de usá-los, é sempre aconselhável consultar o seu médico de família. um dos remédios O tipo mais comum de paracetamol é a taquiberina Permitindo-lhe alívio imediato em casos de doenças físicas.

Esta é a droga mais comprada pelos italianos, Útil para primeiros socorros médicos Pode ser usado para tratar dores leves. Neste caso, é essencial que você pergunte ao seu médico primeiro Porque pode haver algumas condições físicas que não são compatíveis com o uso do medicamento E que eles podem piorar a situação em vez de melhorá-la. Portanto, a comparação é sempre necessária.

A taquipirina contém duas doses diferentes: 500mg e 1000mg. Este último contém o dobro de parasentamol que 500. Por esse motivo, pode ser usado para dores um pouco mais intensas, como dores de dente ou menstruais. Mas, Esta dose não deve ser tomada de forma alguma por qualquer pessoa dessa idade.

Veja quem não deve tomar Tachipirina 1000

Em primeiro lugar, é claro que se você é alérgico ao paracintamol, A taquiberina não deve ser tomada em nenhuma circunstância E você deve pedir ao seu médico um medicamento alternativo para usar como sedativo. Também é conhecido por pacientes com anemia hemolítica Você não pode tomar taquipirina Como o medicamento contém sorbitol, que é um açúcar usado na farmacologia.

Tachypirina 100 não é altamente recomendado Para todas as pessoas com pelo menos 15 anos de idade. De fato, o organismo pré-adolescente ainda não está preparado para tolerar uma dose tão intensa de parasentamol.

Além disso, é recomendável tomar Um comprimido a cada oito horas e não mais do que dois ou um máximo de três comprimidos por dia.