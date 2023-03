“Relações rompidas com a região em relação à greve”

Veneza – «Longos meses de silêncio e diálogos intermitentes. Falta de um projeto claro de reforma da atenção primária em Veneto, incluindo recursos. Algumas reuniões esporádicas, aparentemente mais para ganhar tempo do que para realmente tratar de questões críticas. O tempo e a paciência, no entanto, estão se esgotando. Por isso, com grande amargura, o filme regional de Veneto Ele foi forçado, pela segunda vez em poucos anos, Declarar o estado de agitação e o apelo final à greve da profissão». Assim começa o lançamento do Sindicato dos Médicos de Família e Comunidade que hoje convocou uma conferência de imprensa para anunciar ao público as razões do mal-estar.

«Infelizmente, e durante muito tempo, esta relação com A área está rachada – dizem os dirigentes da associação profissional/associação de médicos de clínica geral – a medicina de família já não recebe a devida atenção apesar da grave crise nos primeiros socorros, por falta irrepreensível de programas regionais que têm inevitáveis ​​repercussões ao nível dos cuidados de saúde individuais. Os perigos no horizonte são palpáveis: cada vez mais cidadãos podem ficar sem médico de família e perder agora um bastião de medicina geral, uma relação de confiança e proximidade. A Fimmg Veneto não ficou calada neste longo período: tem constantemente chamado a atenção da região com propostas e projetos para enfrentar o futuro, de acordo com novas e crescentes necessidades para ajudar as populações com necessidades complexas e envelhecidas; Documentos e propostas apresentadas em todos os níveis, gerentes e funcionários, Quinto, o Comitê do Conselho Regional, o Conselho Regional ».

No entanto, segundo Wemg, esse esforço “só é acompanhado por estratégias protelatórias, a começar pela vontade de não celebrar um acordo complementar regional compatível com o novo acordo coletivo nacional, a partir de 28 de abril de 2022; Ponto de partida primário para o desenvolvimento organizacional da atenção primária. Instituições regionais em fuga, mas imediatamente prontas para deliberar sobre iniciativas cujo lado médico tem estado constantemente à margem, se não no escuro.”

“Existem muitos exemplos – explica a nota da Fimmg – desde o documento que define os requisitos de licenciamento para a prática de cuidados domiciliários e acreditação institucional até à última DGR n.º 2/CR de 10 de janeiro de 2023 a apressar-se na sua implementação antecipada. Na forma do Decreto Ministerial 77, A decisão que causa confusão e a necessidade de uma revisão em todo o governo. O caminho que agora estava livre corria direto para ele Privatização da assistência domiciliar. Justamente esta, observa Wemg, “é a verdadeira razão da falta de participação da medicina geral nas decisões com medidas regionais que visam modificar o papel jurídico dos médicos de família também estabelecendo uma autonomia diferenciada. Tornar o clínico geral credenciado, mesmo em assuntos particulares, é um passo essencial para alcançar a privatização também da assistência domiciliar. Além disso, a região parece estar mergulhando em uma situação terrível Diáspora do serviço público às atividades exercidas por conta própria ou a ela vinculadas, o que resultou, também neste caso, da falta de planejamento e da pouca valorização da profissão médica”.

Além disso, o território parece suportar diásporas dramáticas do serviço público para atividades independentes ou afiliadas, devido à falta de planejamento culpado e escassez da profissão médica. A paralisada e problemática recuperação da atividade assistencial no distrito e no hospital pesa agora ainda mais sobre os médicos de família com cargas de trabalho insustentáveis ​​e uma atividade burocrática que se tornou inaceitável. Não foram implementadas medidas reais de apoio aos médicos de clínica geral. Ele apenas puxou a lã sobre os olhos com ações que não eram categóricas, como Aumente o teto para a seleção de 1800 Em comparação com apenas uma hora e meia por semana para secretárias. Em vez disso eu sou Cru Que se revela pelo que é: para o cidadão um obstáculo ao acesso aos serviços, para o médico uma complicação burocrática adicional. Depois a situação com a continuidade dos cuidados (Guardia Medica) é trágica, os consultórios consolidam-se não quando encerrados – privando regiões inteiras de assistência nocturna e pré-férias e férias e depois usando o dinheiro que sobra, para não consolidar o que sobra” , mas para custear contratos de trabalho autônomo em salas de Atendimento Emergencial também merece computação e Registro eletrônico de saúde Eles estão presos na incompetência da Azienda Zero.

