O veado e o javali são os mamíferos terrestres mais abundantes e os que mais consomem os recursos naturais: só eles constituem cerca de metade da biomassa global de mamíferos terrestres, um indicador que representa a abundância e a pegada ecológica dos organismos. O estudo indica isso Publicados In Proceedings of the US National Academy of Sciences (PNAS) e coordenado pelo Israel Weizmann Institute of Science em Rehovot.

Os autores do artigo, liderados por Lior Grinspoon e Eyal Krieger, coletaram dados sobre as populações de 392 espécies de mamíferos terrestres, que representam cerca de 6% de todas as espécies de mamíferos terrestres. Em seguida, eles desenvolveram um modelo de aprendizado de máquina, ou seja, um algoritmo que, a partir dos dados disponíveis, calcula a abundância mesmo para espécies cujos números você não conhece.