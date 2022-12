Antonino Spinalbes, ex Belen próximo à cirurgia: problemas de saúde para Givino

Um vippone com um problema de saúde pode ter que sair de casa. O que é e como é feito

Antonino Spinalbis Recebido durante o último episódio ao vivo de Grande Irmão VIP Uma surpresa inesperada: uma entrada Genebra Lamborghini. Entre os dois paira algo, uma simpatia que não teve tempo de levar a um relacionamento mais sério por causa desaída prematura a garota.

lá Lamborghini De fato foi não qualificado Algumas semanas depois que ele entrou devido a algumas frases infelizes dirigidas a Marco Bellavia. Mas os fãs do casal que nunca começaram exigiram seu retorno para abrir caminho para que esse relacionamento fosse definido. E eles ficaram satisfeitos, a menina voltou por uma semana.

Pouco antes de entrar, convide um cuja casaA cantora estendeu as mãos para não criar muitas expectativas e anunciou: “Não voltarei para me anunciar ao Antonino. Tenho relações pendentes e espero trazer alguma leveza, a mesma coisa com que entrei no programa. Vamos retomar nossa amizade e nosso conhecimento. Vejo-o um pouco perdido, vamos endireitá-lo. Mas não vou tirar nada, vou dar um pouco. Nosso sentimento não é É inegável, me senti em casa com tanta gente. Criei um vínculo forte com Antonino e Nikita. Essas relações são lindas e raro. Houve um entendimento mental, é um entendimento maravilhoso, uma proximidade.”

problema de saúde

Mas os dois se arriscaram não se encontram de jeito nenhum, Dizem que eles podem namorar por causa de um Problema de saúde espinhal. Rumores de sua próxima saída da casa Grande Irmão VIP Na verdade, ele está perseguindo há alguns dias.

uma bolsa Para o cóccix, isso é tudo, que será inflamado Causa dor extrema ao cabeleireiro que provavelmente terá que sair para uma cirurgia por causa disso. Mas tudo será decidido. Serão os médicos que irão visitá-lo para dizer se é necessária uma intervenção ou se tudo pode ser curado com medicamentos. Todos aguardam uma resposta da visita que deveria ter ocorrido no início da semana.

Ciúmes

enquanto Antonio lutando com O ciúme de Oriana Marzuli, que teve um flerte em casa. A beldade venezuelana, que interrompeu a paixão pelo penteado após entrar Genebra Eu perguntei a ele Limitar métodos físicos: “Mesmo que isso seja um absurdo para você, não quero ver você com ela te beijando. Não gosto disso, é normal.”

A resposta do menino foi imperativa: “Se você quiser fazer isso, não terei problemas em fazer isso. Eu não faço ninguém sofrer, é como se você quisesse me fazer bem. É inútil para mim tentar sempre pensar nos outros o tempo todo.”