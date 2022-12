Medicina de precisão, para Heal Italia: a primeira cadeia de abastecimento nacional

eu nasci Cure a Itáliaa primeira cadeia produtiva nacional dedicada à pesquisa e inovação na área de medicina de precisãofinanciado 114,7 milhões de euros. Esta iniciativa faz parte de uma das 14 parcerias ampliadas que firmou bandeira No âmbito da Tarefa 4, Componente 2 “Da Investigação à Empresa”, com o objetivo de investir em polos de inovação para fortalecer as cadeias de investigação a nível nacional e potenciar a sua participação nas cadeias de valor estratégicas europeias e globais.

Participantes do projeto

O projeto Heal Italia (aliança em expansão da Health para terapias inovadoras, pesquisa laboratorial avançada e abordagens integradas para medicina de precisão) Enviado porUniversidade de Palermo, como disciplina propostajuntamente com outras 11 universidades, o Istituto Superiore di Sanità, cinco institutos de pesquisa e tratamento científico, seis empresas e instituições de pesquisa e Representa a primeira rede nacional Jovens cientistas, tecnólogos e pesquisadores que desenvolvem conhecimento e tecnologias inovadoras para trazer O Sistema Único de Saúde na Era Contemporânea da Medicina de Precisão Através de novos métodos, novos serviços e uma rede de dados clínicos para apoiar a investigação translacional para diagnósticos e terapias avançadas na luta contra o cancro, doenças cardiovasculares, metabólicas e raras.

Um papel muito importante Centro de Competência Bi-Rex em Bolonha Especialista em big data, que trabalhará neste projeto para apoiar a transformação digital e gerenciar big data para o mundo da saúde, medicina, pesquisa e inovação. Globalmente, a equipa de investigação é composta por 350 investigadores pertencentes aos parceiros do projeto e será ainda reforçada com o recrutamento de mais de uma centena de novos investigadores e a formação de mais de uma centena de doutorandos.

Objetivos do programa

O projeto é coordenado por Giorgio Stasi, Professor de Ciências Técnicas de Medicina Laboratorial, visa “identificar e reduzir as grandes disparidades de saúde entre o norte e o sul da Itália hoje e desenvolver um roteiro para a colaboração inter-regional para identificar estratégias inovadoras baseadas em evidências científicas e facilmente utilizáveis ​​na prática clínica”, explica Stasi. O objetivo geral é Fornecendo caminhos diagnósticos novos, econômicos, baseados em evidências, preditivos e não invasivos“.

O objetivo é, então, encontrar soluções que suportem terapias inovadoras e diagnósticos precoces, permitindo ao cidadão detetar a patologia o mais rapidamente possível e tratá-la da melhor forma possível e oferecer sistemas úteis ao sistema de saúde para a gestão diária dos serviços locais e cuidar do paciente. “Nossa visão é Facilitando a transição para ferramentas ultrassensíveis, sensíveis ao custo e ao tempo, permitindo o diagnóstico precoce e o exame frequente dos pacientes, que são os pilares das abordagens da medicina de precisão. O desenvolvimento de dispositivos inovadores para diagnóstico preciso e tratamento personalizado influenciará o curso da doença e os resultados específicos do paciente”.

Um esforço de equipa a todos os níveis

As oito unidades operacionais do projeto seguem o caminho lógico da pesquisa translacional e vão desde a moderna taxonomia abrangente para identificar, classificar e refinar fenótipos de doenças multifatoriais, até as de saúde inteligente para gerenciar dados e desenvolver métodos, algoritmos avançados e abordagens de aprendizado de máquina com base em Inteligência artificial e aprendizado de máquina para integração de dados de saúde, modelos de previsão Desenvolver métodos de apoio ao diagnóstico precoce e prognóstico personalizado, 4D- diagnóstico preciso Para um diagnóstico “preciso no espaço e no tempo”, ele se baseia em abordagens quadridimensionais integradas Imagem, sinais vitais clínicos e terapias de última geração Para projetar estratégias de tratamento inovadoras e personalizadas com base em dados individuais do paciente e validação, Caixa de ferramentas sanitárias Desenvolver dispositivos inovadores para diagnósticos e terapêuticas precisos, estratégias de prevenção Desenvolver estratégias de prevenção e medicina de gênero baseadas em abordagens integradas e em dados biométricos ambientais, de estilo de vida e clínicos, exploração clínica Para validação clínica e implementação de abordagens de medicina de precisão preditiva, preventiva, diagnóstica e terapêutica, com base em fenótipos moleculares e clínicos estabelecidos ou emergentes e protocolos de tomada de decisão informados por IA.

“Temos feito um grande trabalho de equipa com todos os sujeitos envolvidos, não só do ponto de vista da abordagem científica, mas também partilhando a abordagem da gestão, sobrepondo-se à lógica exclusivamente académica ou institucional e proporcionando funções de governação equilibradas entre sujeitos públicos e privados para garantir que as escolhas sejam feitas”, diz ele. Andrea Pace, Presidente, Fundação Heal Italia. “O esquema de trabalho conjunto proposto prevê a identificação de eixos temáticos, interdisciplinares e altamente entrelaçados para desenvolver soluções para categorias de doenças com significativo impacto social, como câncer, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas e doenças raras. Uma estratégia conjunta, coordenada e multissetorial, baseada em uma série de metodologia de pesquisa transversal que inclui todas as fasesda prevenção e triagem ao diagnóstico avançado e à medicina personalizada, com uma visão de longo prazo para satisfazer o direito de cada pessoa a receber serviços de saúde eficazes, personalizados e sustentáveis ​​de forma homogênea, consistente com a privacidade e proteção de dados, em benefício de toda a sociedade.

