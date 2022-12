Lamezia, Bishop Parisi inaugurando o 7º Festival de Ciências na Galilee High School

Lamezia Terme – A sétima edição do Festival de Ciências foi inaugurada na Escola Secundária Científica da Galiléia hoje, segunda-feira, 19 de dezembro de 2022, na presença do Bispo diocesano Serafino Baresi, e foram recebidos com as saudações da Diretora Teresa Goffredo, por professores e alunos. da escola. As minhas saudações, veladas com grande tristeza, são as do Reitor, que recordou o colaborador da escola, Filippo Rocca, recentemente falecido: “Toda a comunidade da Galileia sofreu nos últimos dias a perda de uma pessoa que dedicou todo o seu tempo ao nosso ensino secundário escola, com amor, profissionalismo e um espírito de auto-sacrifício.” As palavras do bispo foram uma grande fonte de consolo, pois lembrou aos alunos que a morte de um ente querido é sempre dolorosa, ao transmitir as palavras comoventes de uma mãe que lhe disse: “Prefiro morrer a ter meu filho. Aqui, ” ele acrescentou, “deste ponto de vista, devemos ler a Cruz de Cristo. O sofrimento que Ele levou.” nós por causa de seu grande amor.”

“Muitas reflexões do pároco e muitas perguntas sobre a vida e os valores feitas pelos alunos. Após a bênção final – lê-se na nota – começou o evento, que este ano oferece novamente um programa repleto de atividades: encontros com personalidades do mundo da cultura, oficinas educativas e experimentos científicos e apresentações lógico-matemáticas, e em particular neste dia de abertura, desde as primeiras horas da manhã, os alunos da quinta série foram sensibilizados para a doação de sangue, graças à presença da Avis na escola; a esta primeira iniciativa, de grande significado humano e social, seguiram-se outras iniciativas de valor cultural e de grande dimensão científica como a conferência da astrofísica Sandra Savaglio, e Tarde, do Dr. Macro.”

Os quatro dias do festival a ser realizado De 19 a 22 de dezembroServirá também, – explicam, – como orientação de entrada, uma vez que a escola vai receber grupos de alunos de escolas preparatórias que vão assistir a jovens alunos do ensino secundário, acompanhados pelos seus professores, que se dedicam a várias actividades, o que vai afectar não apenas o mundo científico, mas também as humanidades. O Diretor Goffredo sublinhou, no entanto, que embora o Liceo Galilei seja uma escola de referência na sua proposta formativa, repleta de atividades como as do Festival, novamente este ano premiado pela Eduscopio como a melhor escola da Calábria, fica sozinho na resolução de um problema que existe desde há vários anos e que afetará particularmente as matrículas nos primeiros anos de escolaridade no ano letivo 2023/24: a falta de aulas no instituto, que obrigará a escola a não conseguir dar resposta a todas as solicitações dos liceus.