Qual é o país mais bonito do mundo? respostas científicas

A ciência responde a uma pergunta que muitos se fazem: Qual é o país mais bonito do mundo? O estudo revela um ranking dos 10 lugares mais bonitos para se ver e até a melhor época para visitá-los

viagem de telégrafo Ele conduziu pesquisas que responderam à curiosidade de muitos sobre O país mais bonito do mundo. Ele fez um classificação A partir de 10 lugares não menos incríveis e enriquecê-los explicando a melhor época para viajar e visitá-los.

Obviamente, pensar em um lugar mais ou menos bonito ainda é uma escolha pessoal: cada canto do planeta tem seus próprios aspectos maravilhosos, únicos e especiais. O que a Telegraph Travel fez foi tentar dar um resposta objetivacontinue estudando com método científico. Foi baseado em critérios como paisagens, biodiversidade, atrações turísticas, monumentos históricos e espaços naturais. Portanto, os países também foram avaliados com base na presença de montanhas, parques, desertos, espécies animais e vegetais e até fenômenos naturais como Aurora boreal.

O país mais bonito do mundo: a resposta para a ciência

para mim 10º lugar existe o Peru. Conseguiu essa façanha graças à sua biodiversidade combinada com grandes atrações naturais como o Lago Titicaca e Colca Canyon e maravilhas históricas como Machu Picchu. A melhor época para visitar as terras peruanas é de maio a outubro, quando as noites são frescas e os dias são mais ensolarados.

o Coloque o número nove Cabe aItália: Apesar de suas paisagens encantadoras, clima, tradições culinárias e rica história, Bel Paese não conseguiu subir muito no ranking. No entanto, ganhou um lugar graças às Cinque Terre, Veneza, Costa Amalfitana e Roma.

EU ‘Índia derrotas8º lugar Graças à sua biodiversidade, grande cobertura florestal e parques nacionais. Não obteve classificação superior devido à alta taxa de poluição e à qualidade questionável das áreas urbanas. De qualquer forma, ainda é um ótimo país para visitar: a melhor época para fazê-lo é por volta de novembro e dezembro, quando termina a estação das monções.

o 7º lugar Baseado em Nova Zelândia, concedido a gêiseres, geleiras e vulcões ativos. Os valores de água pura e ar puro também foram adicionados. A Telegraph Travel recomenda uma viagem ao território da Nova Zelândia entre dezembro e fevereiro. o Sexto lugarEm vez disso, ele vai para NoruegaGraças às suas montanhas, existem 47 parques nacionais, fiordes, florestas de coníferas e a paisagem da aurora boreal. Ganhe pontos também obrigado A felicidade e a liberdade dos cidadãos. Para visitar em janeiro para as luzes do norte ou no final de junho para o sol da meia-noite.

para mim Quinto lugar existe o México Com 523 espécies diferentes de mamíferos, 1.104 espécies de aves e até 23.000 espécies de plantas. Biodiversidade Absolutamente inigualável. Além disso, estão os locais da UNESCO, praias de areia branca e recifes de coral. A melhor época para visitar é novembro. Em vez disso, al quarto lugar existe o JapãoUma harmonia contrastante mas única, tanto do ponto de vista paisagístico como social. A melhor época do ano para ir é no início da primavera para ver as flores das cerejeiras de fadas.

Os três países na plataforma

para mim terceiro lugar Telegraph Travel criou um arquivo CanadáNão tem concorrência em termos de lagos, tem uma costa quase infinita e as luzes do norte. A melhor época para viajar para o Canadá é entre junho e agosto. o segundo lugar vencer issoAustrália Com quase vinte mil espécies de plantas diferentes, 350 mamíferos e 723 aves somados aos recifes de coral e um nível de poluição muito baixo. Vale a pena visitar entre setembro e outubro.

Finalmente, o país vencedor em primeiro lugar Ele alcançou as pontuações mais altas em todas as categorias examinadas: montanhas imponentes, seis desertos, 63 parques nacionais, cinco lagos muito grandes, vulcões ativos, fontes termais e 12 locais da UNESCO. Você pode testemunhar a aurora boreal, o pôr do sol incrível e as maravilhas da engenhosidade humana. Os indicadores de satisfação, felicidade e liberdade dos cidadãos são altos, e a densidade populacional é baixa com um bom nível de limpeza do ar. Em suma, não há guerra: os vencedores Estados Unidos da América.