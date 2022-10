Fim de semana de ciência, cultura e riso na Città Sant’Angelo – HGnews

Città Sant’Angelo – O Proloco angolano e o Aido de Pescara patrocinados pela Secretaria organizam três importantes e interessantes eventos no Teatro Municipal entre ciência, teatro e edição. Sábado 22 a partir das 9h30 Conferência Científica: “A relação médico-paciente: uma aliança na crise de hoje” Com a presença de médicos esclarecidos do setor agrícola de toda a Itália. Na tarde do mesmo dia a partir das 18h00 Show de caridade: “O maior show, o sonho da primeira fila!” , produzido por Amore e por Diletto APS. Encontro. Dentro do teatro italiano, para apresentar o espetáculo “The Greatest Show”, são organizadas audições para cantores, dançarinos e atores. Os heróis do filme mostrarão aos espectadores o mundo mágico do teatro, incluindo os medos, medos e esperanças que os levarão a realizar seu sonho: atuar de primeira! Direção de Julia Tarquini e Ugo Dragute. Domingo, pelas 18h00, a jornalista Evelina Frisa e o escritor do dialecto angolano Ferdinando Giamarini terão uma agradável conversa com Gino Bucci, mais conhecido por Abruzzo Furi Sidi, que publicou recentemente Rime Toscibili. Risadas garantidas com o dramaturgo de Teramo, uma verdadeira estrela nas redes sociais com mais de 200.000 seguidores