Suplementos alimentares, biscoitos e bebidas retirados

Em diversos produtos comercializados nos mercados de óxido de etileno, o Ministério da Saúde é obrigado a retirar para não causar danos à saúde das pessoas.

alarme para A presença de óxido de etileno Em produtos alimentícios e além. Cerca de 200 artigos foram relatados e o Ministério da Saúde ordenou sua retirada imediata. A saúde dos cidadãos está em risco, pois pode ocorrer contaminação por óxido de etileno Reações sérias.

O que é óxido de etileno: riscos e perigos

óxido de etileno É gás Que é utilizado em hospitais porque permite a esterilização eficaz de ajudas médicas e cirúrgicas. Estamos falando de cateteres e tubos e tudo que não pode ser colocado em uma autoclave para esterilização. Após o tratamento, cada sujeito é submetido posteriormente Desgaseificação Por um período que varia de algumas horas a alguns dias. O tempo depende do tipo de material e método usado, com opção de ventilação natural, forçada ou aquecida.

Se ingerido, o gás pode causar desconforto reações alérgicas graves, irritação e manifestações Efeitos neurotóxicos e hemolíticos. O óxido em questão é classificado como uma substância com um Evidência suficiente de carcinogenicidade Especialmente em animais, mas também em humanos, embora em menor grau.

Produtos retirados do mercado

Riscos à saúde se o óxido de etileno for ingerido eles estão altos. Assim, é necessário conhecer os produtos infratores para devolver as compras já realizadas. Muito do que foi lembrado por precaução é um arquivo Marca Bennett Inclui bebidas veganas aromatizadas com castanhas e nozes. O mesmo destino se abateu sobre o cozimento da soja OraSì. Especificamente, relatamos um recall OraSì Castagna de 1 litro com o número de lote 21076; OraSì 1 litro lote 21103, OraSì 200 ml para cozinhar soja lote número 21068.

Outras retiradas recentes devido ao óxido de etileno

A presença de gás na goma de alfarroba fez com que ela fosse retirada do mercado Creme de Legumes com Legumes do Carrefour 200 ml do lote nº 21090. Este creme e a bebida vegetal de OraS foram engarrafados na fábrica da Unigrà Srl em Conselice, perto de Ravenna.

Em seguida, Cobb foi forçado a retirar das prateleiras um Preparando Pinsoo Vegetal Dada a presença de gás acima do limite. O conjunto não incluiu todas as lojas e forneceu um número gratuito para ligar para obter informações (800 805580)

Não apenas bebidas e alternativas à base de plantas, mas também suplementos e biscoitos

Também sujeito a retirada Suplementos iMacrete (Pharma Line Srl) de trinta saquetas com lote SG20003, SG20004, SG20005, SG 20006 e SG20007. o mesmo destino para Peças sobressalentes explosivas Vasilha de gergelim e alecrim 250 gramas, lote número 6550.

Todos os produtos mencionados deve ser devolvido No ponto de venda e não tomado por precaução.