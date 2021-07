ciência, então a tecnologia óptica inovadora nos permite examinar o sistema nervoso

Tecnologia ótica inovadora para investigação macroscópica de alta resolução. Publicado na Nature Methods, da Universidade de Florença, Lens e Cnr-Ino Um dos maiores desafios da ciência é o estudo do cérebro, sua anatomia e estrutura celular, fundamentais para o entendimento das funções do sistema nervoso central. Avançar nesta área de pesquisa estratégica consiste em uma nova tecnologia óptica que permite a investigação macroscópica de alta resolução. Isso é afirmado em uma publicação na Nature Methods liderada pela Universidade de Florença (Departamentos de Física, Astronomia, Engenharia da Informação e Biologia), o Laboratório Europeu de Espectroscopia Não Linear (lente) e o Instituto Nacional de Óptica do Conselho Nacional de Pesquisa (Cnr -Eu faço).

Ludovico Silvestri, primeiro autor do estudo e pesquisador em física da matéria na Universidade de Florentine, explica que a falta de ferramentas capazes de analisar grandes volumes com alta precisão limita o estudo da estrutura cerebral ao nível agregado até agora. ” Capaz de tornar os tecidos biológicos transparentes, não consegue manter a alta resolução em amostras maiores do que algumas centenas de mícrons de tamanho. ”“ Longe dessas dimensões, os tecidos biológicos começam a agir como uma lente ”, explica Leonardo Sacconi, Investigador Principal do Cnr- Eu não. A nova tecnologia desenvolvida pelos pesquisadores, batizada de RAPID (abreviação de Rapid Autofocus por Pupillary Split Image Phase Detection), propõe uma nova integração da microscopia ótica de folha, capaz de corrigir os desalinhamentos em tempo real apresentados pela amostra, permitindo a visualização e representação de cérebros Completo para modelos de mouse celular de precisão.