Às vezes, nossos corpos nos enviam sinais que não podemos explicar. Outros sintomas podem ser confundidos com doenças mais comuns e inofensivas. No entanto, saber distinguir entre eles às vezes pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Não é absolutamente necessário se tornar uma pessoa em pânico. Você só precisa reunir informações confiáveis ​​para saber como agir da maneira certa. Isso é exatamente o que faremos hoje. Os especialistas consideram as espinhas um alarme porque, nesses pontos, elas podem ser um sinal de um tumor fatal. Vamos ver como conhecê-lo.

Verrugas e fístulas

Todos em nossas vidas tiveram que viver com espinhas. Às vezes intermitente, outras vezes intrusivo durante anos. Eles geralmente aparecem na face, tórax e costas. São infecções de pele que desaparecem em poucos dias se evitarmos ceder à tentação e esmagá-las. No entanto, nem todas as espinhas são iguais. Na verdade, existem algumas bolhas ou fístulas, mas escondem uma ameaça muito maior.

Alerte as espinhas porque nesses pontos pode ser um sinal de um tumor fatal

O alarme foi soado por dermatologistas e oncologistas na Itália e no exterior. Existe um tipo de câncer de pele que é seis vezes mais mortal se não for reconhecido em um estágio inicial. Isto é o nó de melanomaO que representa 15% dos casos de câncer de pele. Isso geralmente acontece como espinhas ou fístulas em locais incomuns do corpo. Às vezes, esses são sinais de um tumor benigno que ainda precisa ser removido. Porém, quando possuem características específicas, temos bons motivos para solicitar exames aprofundados com urgência.

Como identificar câncer de pele nodular

Primeiro, o melanoma nodular tende a aparecer em áreas incomuns do corpo, como braços ou pernas. No entanto, nada impede que isso apareça nas áreas preferidas das espinhas clássicas. Portanto, a maneira mais segura de identificá-los a olho nu é julgando sua aparência. Saliências redondas aparecem na pele. Pode ser vermelho ou marrom como uma toupeira. Eles crescem muito rapidamente e são instantaneamente reconhecidos. Se os tocarmos, eles parecerão mais duros do que uma simples espinha e podem doer um pouco e sangrar. Esta espinha falsa não vai embora, vai continuar a crescer.

É importante reconhecer este sinal alguns meses depois de ter aparecido pela primeira vez para ter uma melhor chance de sobrevivência. Na verdade, esse melanoma cresce muito mais rápido do que outros.

aprofundar

Cuidado se em agosto sentirmos desconforto nesta parte do corpo