Bezo, The Relationship Between Science and Faith in a Conference Focused on Popper

Foi centrado na personalidade do filósofo e do cientista do conhecimento Karl Raymond Popper Conferência literária na noite de quinta-feira promovida pelo Centro de Estudos Theotokos em Pitsou (VV).

religiosidade popular. Visualizado e gerenciado pelo professor Anna Rotondo – Redator e coordenador do Centro Theotokos – Os trabalhos versaram sobre a relação entre ciência e fé e através da qual se desenvolve a relação entre epistemologia e metafísica, começando pelos estudos do professor Martino Michele Battaglia (Diretor do Centro Theotokos). Os seguintes foram oradores autorizados no assunto: o sociólogo Luigi Rossi da Universidade de Messina, que discutiu a posição de Popper em relação ao materialismo histórico; a ex-diretora Maria Silvestro, que destacou a relação entre moral e cristianismo na perspectiva filosófica de Popiri; O professor Francesco Carbanzano da Universidade de Messina, que se concentrou em Popper e epistemologia; O ex-professor citou Martino Michele Battaglia, que falou de Popper e da impossibilidade de se fazer uma ciência perfeita, porque a crítica dura é o motor da verdadeira ciência.

A noite literária foi marcada pela participação e harmonia, dando um contributo cultural tão grande como qualquer evento organizado pelo Centro de Estudos Theotokos. Os promotores do evento agradeceram a Santina Belvedere, que cuidou da logística.

“O Centro Theotokos de Estudos Religiosos Populares” – explicam os organizadores -, fundado por Martino Michele Battaglia e Anna Rotondo, é um projeto cultural, internacional e itinerante, um percurso que se orgulha de estudar a profundidade e a beleza da religiosidade popular, com o contribuição de todas as ciências humanas, através da presença de acadêmicos ilustres e da promoção especial do heroísmo feminino, um desdobramento do Centro Internacional de Estudios sobre Religiosidad Popular: Semana Santa (Universidade de Valladolid – Espanha), dirigido pelo Professor José Luis Alonso Bonga, o antropólogo de renome mundial do museu “.

