Benefícios do CBD: Ciência e Opinião das Nações Unidas sobre as Propriedades do Canabidiol

Conversa constante de possibilidades Efeitos benéficos do CBD Contribuiu para o aumento do interesse por esta substância também na Itália, onde nos últimos anos o número de consumidores interessados ​​em comprá-la tem aumentado dia a dia.

Legislativamente Comprar e vender produtos à base de CBD é gratuito Como evidenciam as muitas atividades em território nacional que apresentam artigos como este CBD Shatter Online Em uma das lojas mais famosas do setor.

Contudo Ainda há muitas dúvidas Sobre a saúde real dos rumores sobre os benefícios do CBD.

Neste artigo tentaremos esclarecer este tópico atribuindo conteúdo também Pesquisas científicas foram conduzidas sobre os efeitos desta molécula.

Quais são os benefícios comumente associados ao CBD?

Há vários anos, a pesquisa científica parece destacar alguns dos benefícios relacionados ao canabidiol que essa molécula pode produzir. Uma solução interessante relacionada às drogas tradicionais Para potencializar o efeito dos tratamentos contra algumas doenças.

Em particular, o CBD parece ter a capacidade de:

reduzir a ansiedade excitação e melhoria da qualidade do sono;

excitação e melhoria da qualidade do sono; Como resultado do que foi escrito no ponto anterior, Melhorar a capacidade de foco – De fato, um bom sono tem um efeito benéfico na clareza e eficiência do sistema nervoso;

– De fato, um bom sono tem um efeito benéfico na clareza e eficiência do sistema nervoso; Reduzir a inflamação e a dor – A ligação do CBD aos receptores do sistema endocanabinóide, de fato, será capaz de modular a resposta nervosa exercendo uma ação analgésica;

– A ligação do CBD aos receptores do sistema endocanabinóide, de fato, será capaz de modular a resposta nervosa exercendo uma ação analgésica; Aperte seus músculosmesmo em certas condições patológicas que causam espasmos involuntários e muitas vezes dolorosos.

É importante notar que as informações acima foram relatadas Apenas para fins ilustrativos.

Embora, como mencionado, vários estudos tenham destacado as propriedades acima do CBD, as pesquisas sobre esse tópico continuam avançando para um melhor entendimento. Quais são os efeitos reais desta molécula.

Em suma, ainda pode haver muito mais para descobrir e aprender sobre o CBD do que já sabemos. Por esta razão, quem deseja testar as propriedades do CBD no campo terapêutico deve sempre ser avisado Entre em contato com um médico de confiança Procure aconselhamento sobre o caminho correto a seguir com base em sua situação clínica.

Usos do CBD na medicina: quando o CBD se torna uma droga?

Embora, conforme indicado no parágrafo anterior, ainda haja muito a aprender sobre o CBD, algumas de suas propriedades foram tão estabelecidas que na União Europeia e em muitos países importantes Os medicamentos à base desta substância são comercializados.

Entre os mais famosos SativexÉ um medicamento que é vendido como um spray oral. É usado como suporte terapêutico para pacientes com esclerose múltipla que muitas vezes sofrem de dor crônica resistente a medicamentos. Sativex ajuda a reduzi-lo e melhorar a qualidade de vida.

Outra droga à base de CBD amplamente utilizada em toda a Europa é Epidiolexque foi recentemente aprovado pela EMA, em 2019.

É vendido em solução líquida, pronto para uso oral e, como você pode adivinhar pelo nome, é usado para tratar pacientes com epilepsia por Reduzindo a intensidade dos espasmos musculares dolorosos Típico durante as crises mais graves.

Também provou ser eficaz, mais uma vez como espasmolítico, mesmo contra os sintomas de Síndrome de Tourette e Dravet.

CBD, efeitos narcóticos e contra-indicações: de acordo com as Nações Unidas, o CBD não representa um risco para a saúde

Até agora falamos sobre os benefícios que são frequentemente associados ao CBD, mas muitos também estão interessados ​​em conhecer o lado negativo, ou seja, Possíveis contra-indicaçõesse presente.

Por um lado, o ceticismo generalizado sobre o canabidiol está frequentemente relacionado ao fato de ser encontrado no cânhamo, uma planta conhecida por seus efeitos narcóticos. Nesse sentido, é importante ressaltar que as substâncias psicotrópicas as tornam ilegais É causado pelo THC, não pelo CBD.

O CBD, de fato, não tem efeito psicoativo, como também é reivindicado pelas Nações Unidas, que declararam, em dezembro de 2020, que os extratos à base de CBD não são narcóticos. Além disso, durante a mesma sessão, as Nações Unidas também decidiram retirar a cannabis da categoria de substâncias psicotrópicas que representam um risco significativo para a saúde e as pessoas. Insira-o entre aqueles com potenciais efeitos terapêuticos.

E as possíveis contra-indicações?

Ainda não sabemos ao certo se o CBD contém algum, mas o que podemos dizer é que no decorrer da pesquisa médica que foi feita até agora, Nenhum efeito colateral foi mostrado.

Finalmente

Neste artigo, listamos os principais efeitos benéficos comumente associados ao canabidiol, para deixar claro Propriedades medicinais de alguns medicamentos que são aprovados por agências farmacêuticas em muitos países da UE e no resto do mundo.

Por fim, deixamos claro qual é a posiçãoNações Unidas Comparado com Potencial uso médico de cânhamo e cânhamoincluindo a Convenção sobre Diversidade Biológica.

No final, verifica-se que o CBD não pode ser considerado incrível, como livre de substâncias psicotrópicasE como, até agora, a ciência não mostrou nenhum efeito colateral relacionado a essa substância.

por esta razão A sua comercialização gratuita em toda a União Europeia, incluindo o nosso país Desenvolveu-se um setor próspero caracterizado pela presença de muitas empresas que oferecem produtos à base de CBD, como a Justbob, líder em comércio eletrônico entre os entusiastas.