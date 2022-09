“Coloquei a academia na sala, quebrei um lustre” – Corriere.it

A partir de Marco Bonnerego

A Rainha dos Ritmos, 18 anos, diz a si mesma: “Tenho academia em casa e durante a Covid quebrei Soraya. Dificilmente saio com meus amigos sem nunca me atrasar.”

Três medalhas de ouro: bola, fita, círculo. e um de bronze no “erro” do clube por errar dois durante um exercício muito difícil. aos 18 anos Sofia Rafael De Chiaravalle, Ancona, já escreveu a história da ginástica rítmica italiana. quinta-feira na Bulgária, a polícia do desfile foi O primeiro italiano a ganhar um título mundial individual. Na verdade, pegue três Graças aos exercícios incríveis. Hoje Sofia vai tentar atacar a última medalha, a da competição geral que apresenta o passe direto para os Jogos de Paris 2024.

Sophia, você realmente construiu uma academia em casa para treinar mesmo depois de oito horas por dia na Fabriano Ginástica?



“Aconteceu durante o Covid: meus pais fizeram um lugar na sala e instalamos um pódio igual ao pódio da competição.”

Vamos imaginar um alongamento ou no máximo alguns saltos.



“Não, também atiro fitas e bolas e bastões. Tento ser cuidadoso, mas o teto é baixo e de vez em quando cometo erros. Quebrei um lustre e vários talentos”.

Seus companheiros e seu treinador a chamam de “formiga atômica” porque ela é infatigável.



“O que parece ser total fluidez na TV é resultado de um trabalho tremendo. A sequência é construída peça por peça, e se você considerar que cada movimento deve ser multiplicado pelas quatro ferramentas, às vezes oito horas não são suficientes.”

Julieta Cantalupi, sua treinadora, diz que sua intensa paixão a torna extremamente resiliente.



"É um fato. Eu posso soar como um perfeccionista, obcecado por treinamento. Na verdade, eu amo o que faço loucamente e me coloco nisso porque as batidas punem você se você não trabalha duro."

A parte mais difícil do treino?



“Repita o mesmo movimento centenas de vezes até memorizar. Então ele se encaixa com o anterior e o posterior.”

Uma bola que você joga para o alto e sai do campo de visão da câmera parece nunca cair. Mas então ele sempre cai de pé ou de mãos.



“Na bola e em geral no equipamento em voo, mantenha o controle visual que você precisa esconder para não estragar a estética do exercício. A coisa mais difícil que me aconteceu na quinta-feira com o bastão de fita foi ter que recuperar a ferramenta a uma polegada do chão, antes que ela batesse no chão e cumprisse o pênalti. Você tem que ser rápido e urgente.”

Círculo, paus, fita, bola. É verdade que vocês sempre viajam juntos?



“É verdade. São coisas feitas sob medida com base nas medidas das minhas mãos. No avião, as bolas têm que ser descarregadas e a ponta desmontada. Mas pode ser danificada. Então, antes de cada voo, ligamos para a companhia aérea e explicamos o confio o circuito aos comissários de bordo: eles não entram na bagageira».

A ferramenta mais difícil de manusear?



“A fita: é tão longa que você realmente não sabe onde obtê-la.”

Qual a importância do público?



“Muito antes para te cobrar e depois te recompensar ou te consolar. Durante o exercício sinto como se estivesse apenas isolando o trato vocal da música, estou em transe.”

Você se sente diferente de seus colegas?



"Sei que estou. Saio bastante e quase sozinho com meus amigos para comer pizza ou sorvete e nunca me atraso. Para treinar, optei por cursar um ensino médio igual (Humanas, assim) à noite e acabou de se matricular em um programa de graduação em psicologia online. Mas a diversidade não me pesa: sigo o meu próprio caminho e tenho orgulho dele».

Seu tempo livre?



“Séries de TV, alguns livros, uma conversa com meus pais. Sem redes sociais, muito sono para se recuperar do estresse dos treinos.”

Você já ouviu falar sobre inundações em sua área de Marche?



“Sim, eles gostaram muito de mim. Sou muito apegado à minha terra e sempre a carrego no coração.”