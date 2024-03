Jejum intermitente quantas vezes por semana? O que dizem os especialistas para evitar correr riscos

Se você deseja iniciar o jejum intermitente, precisa saber quantas vezes fazê-lo por semana: aqui está a resposta dos especialistas.

Muitas pessoas procuram uma forma funcional de perder peso com rapidez suficiente, e entre os vários métodos que existem está o jejum intermitente, que cada vez mais pessoas estão optando. Conseguir entrar em forma é uma meta para muita gente, principalmente com a chegada da primavera e o fato de já ser É hora de se preparar para o teste de fantasia.

Como resultado, muitos sentem uma necessidade urgente de voltar à forma com rapidez suficiente e, para isso, procuram na Internet os melhores métodos. Entre os diferentes tipos de dietas existentes, existe uma que está cada vez mais popular e a conquistar cada vez mais pessoas, nomeadamente Jejum intermitente. Se você decidir começar com esta dieta, deve estar ciente do fato de que, como acontece com muitos prós, ela também tem alguns contras.

Dieta intermitente: quantas vezes por semana você deve segui-la

Em um nível concreto, dieta intermitente Consiste em abster-se de comer por um período que pode variar de 12 a 40 horas Dependendo do tipo de fonte de alimentação que você escolher. Além disso, também é indicado o que comer, quando comer e em que quantidades.

Por se tratar de um tipo de dieta de alto impacto, você deve estar ciente disso Não pode ser uma dieta que deve ser seguida todos os dias Por muitos meses. Na verdade, se por um lado este tipo de dieta oferece a possibilidade de perder peso, estabilizar os níveis de açúcar no sangue, melhorar a saúde do coração, bem como aumentar a renovação celular, por outro lado. Também tem algumas desvantagens. Na verdade, pode causar fadiga, irritabilidade, dores de cabeça e ansiedade. É justamente por isso que você deve seguir uma dieta alimentar por um período muito limitado.

Existem diferentes tipos de dietas, como:

o Jejuar por um período limitado O que inclui 12 horas de jejum e depois alimentação durante o resto do dia;

o 16/8 Como fazer isso Inclui jejum de 16 horas e mais 8 horas para alimentação;

E a Método 5:2 Você come 5 dias por semana, enquanto nos outros dois dias sua ingestão calórica é limitada a 500 calorias.

Quanto ao número de dias, esta dieta pode ser seguida por 5 dias de jejum e repetida a cada seis meses. Desta forma você pode Aproveite todos os benefícios que este jejum tem a oferecer Ao mesmo tempo, não coloque a sua saúde em risco.