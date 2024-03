Mulheres e Ciência, o compromisso da Eni com a igualdade nas disciplinas STEM

O mundo também registou progressos na igualdade de género e no empoderamento das mulheres através dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, incluindo Igualdade de acesso ao ensino primário para rapazes e raparigas, As mulheres ainda sofrem discriminação e violência em todo o mundo. lá igualdade de gênero Não é apenas um direito humano básico, mas também a condição necessária para um mundo próspero, sustentável e pacífico.





A igualdade de género é a pedra angular do Objectivo 5 da Agenda 2030

Garantindo mulheres e meninas Igualdade de acesso à educação, cuidados médicos e trabalho dignoPara além da representação nos processos de tomada de decisão, políticos e económicos, promoverá economias sustentáveis, das quais beneficiarão as sociedades e toda a humanidade. A pedra angular do Objetivo 5 da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável Que visa pôr fim a todas as formas de discriminação contra mulheres e raparigas em todo o mundo; Eliminar todas as formas de violência contra mulheres e raparigas, nas esferas privada e pública, incluindo o tráfico de mulheres, a exploração sexual e qualquer outro tipo de exploração; Eliminar quaisquer práticas abusivas, como o casamento arranjado, as noivas infantis e a mutilação genital feminina, reconhecer e valorizar os cuidados não remunerados e o trabalho doméstico, fornecer serviços públicos, infraestruturas e políticas de proteção social e promover responsabilidades partilhadas entre as famílias, de acordo com as normas nacionais. Garantir a participação plena e efectiva das mulheres e a igualdade de oportunidades de liderança em todos os níveis de tomada de decisão nas áreas da vida política, económica e pública.









Alvo 5 novamente Visa garantir o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos reprodutivos, tal como acordado no Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, na Plataforma de Ação de Pequim e nos documentos emitidos em conferências subsequentes; Iniciar reformas para dar às mulheres direitos iguais no acesso aos recursos económicos, bem como à propriedade e controlo da terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e recursos naturais, de acordo com as leis nacionais; Promover a utilização de tecnologias facilitadoras, em particular tecnologias de informação e comunicação, para aumentar o empoderamento das mulheres; Adoptar e intensificar políticas e legislação sólidas em vigor para promover a igualdade de género e o empoderamento de todas as mulheres e raparigas, a todos os níveis.

Hoje, na maioria dos países, é O número de mulheres matriculadas em cursos universitários aumentou Mas embora exista uma representação significativa de mulheres em áreas como as humanidades, as ciências sociais, as artes e a informação, ainda existe uma disparidade significativa de género nas disciplinas STEM (ciências, tecnologia, engenharia e matemática). Este é um fenómeno que não deve ser ignorado e, com base nestas análises, as Nações Unidas criaram o “Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência” no dia 11 de fevereiro e a Eni transformou a sua intenção num projeto concreto envolvendo mulheres jovens.





Projeto Eni 4 STEM

“O projeto Eni 4 STEM desenvolve-se num duplo caminho: por um lado, é uma iniciativa que visa realizar investigação social entre jovens estudantes do sul de Itália, a fim de Melhorar a adoção de carreiras em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).; Por outro lado, organiza encontros com grupos de meninas com o objetivo de dar a conhecer os caminhos e as perspetivas destas profissões – conta à QdS Lucia Nardi, Diretora de Cultura Corporativa da Eni – um caminho que começou em outubro passado em Castel Gandolfo, onde Conhecemos um grupo de vinte raparigas selecionadas, provenientes de diferentes escolas secundárias do sul de Itália, perguntámos-lhes porque é que tão poucas raparigas estão matriculadas nas chamadas disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), e que medidas poderiam ser tomadas para “atrair ” meninas para este tipo de estudos.





Uma iniciativa contínua com encontros em diferentes regiões do sul da Itália (Bari, Crotone, Gela, Nápoles e Viggiano) com workshops, atividades de orientação universitária, encontros com modelos e uma representação teatral contando histórias de mulheres que desempenharam um papel crucial na tecnologia pesquisa que ainda usamos hoje. Concluindo, nas escolas originais para meninas serão aplicados questionários elaborados pela IPSOS que nos permitirão obter informações que serão preparatórias para a conclusão dos projetos que serão propostos às escolas no próximo ano letivo sobre este mesmo tema.”

O projeto que ele vê Com a participação de mais de 100 alunosterminará em maio de 2024 e nos permitirá aprofundar as ferramentas necessárias para equipar as meninas para reivindicar sua identidade e, acima de tudo, permitir-lhes olhar para o ensino universitário 360 graus, incluindo o ensino técnico, que não pertence apenas ao mundo masculino.

“Na verdade – continua Nardi – descobrimos que As faculdades STEM são assustadoras porque são mais complexas E porque muitas vezes as escolas não conseguem formar adequadamente aqueles que lidam com disciplinas STEM. em segundo lugar, Há uma atitude mental e uma cultura que devem ser erradicadas porque as mulheres“Na chamada cultura mediterrânica, dificilmente é aceite numa função técnico-científica, apesar dos excelentes exemplos”. Portanto, é aceitável que uma mulher seja médica e não engenheira. “Mesmo as longas jornadas de trabalho exigidas pelas profissões associadas às disciplinas técnico-científicas – continuou Nardi – podem parecer dificultar a gestão do equilíbrio trabalho-família que as mulheres precisam de alcançar. Ainda hoje, em muitos contextos de trabalho, as ferramentas necessárias para organizar uma vida em que possam coexistir em harmonia com as obrigações familiares e de trabalho.”

Em tudo isso Ainda há um preconceito subjacente “E isso – conclui Nardi – ocorre não só no ambiente de trabalho, mas também na família e nos entes queridos. Na verdade, a partir daí exatamente Conselhos para não realizar estudos como engenharia ou matemáticaMas procurar um caminho mais simples, como o ensino, que aparentemente envolve um tempo de trabalho mais curto.” Ao longo do tempo, muitas mulheres provaram que “sonhar” o futuro é possível, e há muitos exemplos excelentes que podem ser usados ​​como farol.





“Durante os dias de reunião, apresentamos as diferentes possibilidades de formação e combinamos com alguns exemplos. Especificamente de dois deles, que relataram as dificuldades que encontraram durante o curso e as dúvidas que tiveram posteriormente sobre a escolha, foram muito apreciados porque Representa os prós e os contras do caminho, sem qualquer adoçante. “Aqui, a história dos seus esforços deu às meninas um modelo de comparação verdadeira, para mulheres jovens com quem elas podiam comparar e de quem se sentiam próximas.”