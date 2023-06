“cruz e suástica”

Uma investigação sobre a perseguição e deportação para o campo de Dachau de mais de 2.800 cristãos de 14 países europeus pelo regime nazista e as razões por trás disso: quinta-feira, 29 de junho no Rai Primetime 3, Rai documentari propõe “The Cross e la Svastica”, co -produção de Rai Documentari And Iterfilm e Upside com uma contribuição de Mic e do Fundo Bilateral “Italy-France”, dirigido por Giorgio Treves, escrito por Luca Scivoletto e Giorgio Treves com a participação artística de Margherita Pie, Massimo De Rossi e Stefano Dionisi .

O documentário, filmado na Itália, França, Alemanha, Polônia e Cidade do Vaticano, se desenvolve como uma viagem para o diretor Giorgio Treves, que através de testemunhos de alguns sobreviventes e reconstruções de historiadores tenta entender e esclarecer as relações entre a Igreja Católica, a Igreja Protestante e o Nacional-Socialismo. A busca pessoal surge da necessidade de justiça, respeito e misericórdia para com todas as vítimas do nazismo, de qualquer credo, raça e nacionalidade, e ao mesmo tempo da necessidade de conhecimento, de levantar o véu sobre esta região obscura da história.

Por que Hitler também deportou católicos, protestantes, ortodoxos e testemunhas de Jeová para os campos, além dos 6 milhões de judeus? Giorgio Treves iniciou suas pesquisas partindo dos arquivos secretos do Vaticano, rebatizados de Arquivo Apostólico, onde, a pedido do Papa Francisco em 2020, foram retirados os selos do pontificado de Pio XII, com o objetivo de esclarecer a posição do Igreja durante o período da Segunda Guerra Mundial.

O documentário então entra no cerne da ascensão do nazismo, que com o parágrafo ariano levará ao extermínio dos judeus, e conclui questionando a posição assumida pelo Vaticano. O que a igreja pode fazer? O que ele pode deixar de fazer?

“O destino dos cristãos durante a guerra parecia um buraco nessa narrativa histórica, especialmente no país onde moro, a Itália, onde ninguém nunca tinha ouvido falar”, diz Giorgio Treves. “Minha ambição é fazer um filme que se ilumina com os seus testemunhos e arquivos, mas também para captar um assunto delicado é quase um tabu. Uma história que contém partes que foram deliberadamente escondidas por muito tempo.”

Reconstruções de historiadores italianos, franceses e alemães se alternam com momentos emocionantes: as histórias pessoais, lembranças e anedotas daqueles que vivenciaram essa tragédia em primeira mão – como o testemunho de Simon Lipster e Emma Bauer sobre o trágico destino dos ortodoxos e das Testemunhas de Jeová – são intercalados com material inédito dos arquivos, incluindo That Bundenarchive, Les Ateliers Des Archives, Critica Past e Istituto Luce.

O itinerário termina no longo e arborizado Dachau Boulevard, com o final das recentes manifestações neonazistas são um alerta destinado a evitar a repetição de atrocidades semelhantes.