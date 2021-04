Nova Zelândia, cigarros proibidos para os nascidos após 2004: projeto governamental

Um ambicioso ponto de inflexão, encontrou apoiadores, mas também críticos, bem como a suspeita de que as autoridades estavam interferindo fortemente nas liberdades individuais. “Precisamos de uma nova abordagem e, sem um programa de controle do tabagismo, não atingiremos a meta”, disse Viral.

Andares – Os planos incluem um aumento gradual da idade legal para fumar e a proibição da venda de cigarros e produtos do tabaco para qualquer pessoa nascida após 2004, tornando o fumo praticamente ilegal para esta geração. Além disso, foi considerada uma queda significativa nos níveis de nicotina e vendas restritas de fumo e cigarros.

Diversas organizações de saúde pública receberam bem as propostas. Isso indica que o tabagismo é mais pronunciado em comunidades de baixa renda. “Essa desigualdade flagrante é a razão pela qual precisamos proteger as gerações futuras dos malefícios do tabaco”, disse o presidente-executivo da Cancer Society. Lucy Ellwood.

Críticas – Ao mesmo tempo, há dúvidas e críticas sobre a transição sem fumaça que o primeiro-ministro trabalhista Ardern buscou. Os proprietários de pequenas lojas, em particular que vendem tabaco, estão tremendo, e também há o risco de que o crime organizado prospere no mercado negro (e o próprio governo reconheceu esse risco). A oposição de direita também descobriu que reduzir a nicotina poderia ter o efeito oposto de fazer as pessoas fumarem mais. Acima de tudo, a pressão antitabagismo levantou questões sobre até que ponto o governo poderia interferir na vida das pessoas.

Contexto – Os cigarros na Nova Zelândia causam uma em cada quatro mortes de câncer e quase meio milhão de pessoas são viciadas em fumo. Entre os fumantes mais perigosos estão os maoris. Tanto que o câncer é a principal causa de morte entre as mulheres nas comunidades indígenas e a segunda entre os homens.