Ucrânia Rússia notícias sobre a guerra hoje | Eleições na Rússia ao meio-dia contra Putin: filas em frente às urnas em algumas cidades

• É o 752º dia de guerra na Ucrânia.

• As eleições continuam na Rússia até hoje. Moscou se alegra: votação em massa nas regiões ucranianas. Avisos telefônicos aos moradores: “Votem em silêncio”

• As forças na Ucrânia e os desacordos de Macron levam à divisão da União Europeia

12h39 – Yulia Navalnaya na Embaixada da Rússia em Berlim

Yulia Navalnaya, viúva do opositor russo Alexei Navalny, chegou à embaixada russa em Berlim por volta das 12h00, informou o jornal Bild à Dozd TV. Navalnaya foi o promotor do movimento de protesto “Meio-dia Contra Putin”, apelando aos russos para irem às urnas às 12h, num gesto silencioso de dissidência contra o regime russo. Em Moscou, São Petersburgo e outras cidades, formaram-se filas em muitos locais de votação naquela época. Um grande número de pessoas reuniu-se em frente à embaixada russa em Berlim. Ao chegar, Yulia – que foi vista em um vídeo feito por Duzd – tirou algumas selfies com os manifestantes.

12h25 – Dois cocktails molotov contra a Embaixada da Rússia na Moldávia

Alguém jogou dois coquetéis molotov na embaixada russa em Chisinau, na Moldávia, onde acontecia a votação nas eleições presidenciais. O porta-voz da missão diplomática, Anatoly Loshakov, disse à TASS: “Dois coquetéis molotov foram jogados no pátio da embaixada e a polícia prendeu o agressor”.

12h19 – ONG: “Pelo menos 47 foram presos sob a acusação de “O Sul contra Putin””

Cerca de cinquenta pessoas foram hoje detidas na Rússia durante a manifestação “Sul de Itália contra Putin”, segundo dados fornecidos pela ONG Ovd Info. “23 pessoas em Kazan, 7 em Moscovo, 5 em São Petersburgo: estes são os dados de detenções que temos neste momento. O número total de detidos em toda a Rússia é de mais de 47 pessoas, lemos no site da ONG.

11h01 – Meio-dia contra Putin, longas filas nas assembleias de voto em Moscovo e São Petersburgo

Longas filas em frente às urnas em Moscovo e São Petersburgo, para participar no protesto organizado pela equipa de Navalny sob o título “O Sul contra Putin” no terceiro dia das eleições presidenciais na Rússia. O jornal Moscow Times publica fotos e vídeos de pessoas fazendo fila nas urnas, na hora marcada, para manifestar a sua oposição ao presidente, tal como solicitado por Alexei Navalny e agora relançado pela sua viúva, Yulia.

10h33 – Rússia, algumas filas nas urnas em Moscou

Canais de telegrama próximos ao relatório da oposição fazem fila em algumas assembleias de voto de Moscovo às 12 horas, que é a hora indicada por Yulia Navalnaya, viúva de Alexei Navalny, para ir hoje às urnas em protesto contra Putin. Foram publicadas fotos mostrando algumas dezenas de pessoas fazendo fila do lado de fora dos edifícios onde foram instaladas as assembleias de voto. O número do assento está lotado. 338 no Instituto MFTI em Moscovo, onde estuda Boris Nadezhdin, o candidato “pacífico” oficialmente excluído das eleições devido a falhas na recolha de assinaturas que o apoiam. READ Mensagem de Nossa Senhora de Medjugorje 25 de julho de 2021 / Esperando por Deus e o Engano de Satanás

10h16 – Rússia, eleições encerradas no Extremo Oriente

No Extremo Oriente russo, as urnas já fecharam para as eleições presidenciais, três dias após a votação. As urnas foram encerradas em Chukotka e Kamchatka, duas regiões onde o fuso horário está nove horas à frente de Moscou e onde os dados de participação variam muito: em Chukotka – 84,18% votaram, enquanto em Khamchakta 68,25%.

10h08 – Meio-dia Contra Putin: Filas em frente aos locais de votação em algumas cidades

Cerca de uma hora antes do meio-dia local, Yulia Navalnaya, viúva de Alexei Navalny, sinalizou hoje a hora “X” para ir às urnas em sinal de protesto contra Putin, a partir das assembleias de voto nas cidades de Tolyatti e Chelyabinsk (onde o fuso horário é duas horas antes de Moscou e já passa do meio-dia. Na verdade) há fotos de longas filas em frente aos locais de votação. Elas foram publicadas pelo site Meduza e por vários canais do aplicativo Telegram próximos à oposição russa. Na capital, Moscou, mais de meia hora antes do meio-dia, foi observada – e filmada – uma intensificação da presença policial em algumas assembleias de voto.

09h22 – Longa fila ao meio-dia na assembleia de voto em Yerevan, Arménia

Uma longa fila formou-se, antes do meio-dia, em frente a uma assembleia de voto aberta em Yerevan, nas eleições presidenciais na Rússia, a pedido da líder da oposição no estrangeiro, Yulia Navalnaya. Muitos russos mudaram-se para Yerevan, tendo fugido do país imediatamente após o início da invasão da Ucrânia. A estação de TV independente Dozhd transmitiu um videoclipe contendo fotos de pessoas que participaram da reunião contra Putin.

09h11 – Um jovem moscovita de 16 anos é morto em um ataque ucraniano em Belgorod

Uma menina, de apenas 16 anos, foi morta esta manhã num ataque na cidade russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia. O governador da região, Vyacheslav Gladkov, fez o anúncio escrevendo em seu perfil no Telegram. A casa onde a jovem estava hospedada pegou fogo após o ataque e seu pai ficou ferido.

09h07 – Cafu Dragon: “Mísseis de longo alcance são um perigo. “Não enviaremos soldados, mas eles estarão prontos”.

Com o almirante Giuseppe Cavo Dragone67 anos, Chefe do Estado-Maior da Defesa, É hora de fazer um balanço da grave situação internacional e dos riscos que nosso país enfrenta. Comecemos por aqui, almirante: a Rússia está realmente ganhando a guerra?

“Eu diria que não. O que Putin pretendia alcançar, que era a vitória em três dias, desde que chegou a Kiev e subverteu o domínio ucraniano, não aconteceu. Dois anos se passaram e todos os seus objetivos estratégicos falharam. Até a Finlândia e a Suécia aderiram à NATO, que agora conta com 32 países. É verdade que há agora um contra-ataque de Moscovo, mas faz parte da dinâmica dos acontecimentos. O importante é que o apoio internacional não enfraqueça, porque a resistência e a coragem do povo ucraniano não mudaram, são as mesmas de há dois anos.” READ Uma menina desaparecida na Austrália, o governo oferece um milhão de dólares como recompensa para quem ajudar a encontrá-la

08h59 – Rússia: “90% de votação online, Pamfilova: Tudo é claro e honesto.”

Mais de 90% dos russos registados no sistema de votação eletrónica remota para as eleições presidenciais votaram às 10h00 em Moscovo e às 8h00 em Itália. Isto foi afirmado pelo Ministério Russo de Desenvolvimento Digital. “Hoje é o último dia muito importante para votar (…) As eleições devem ser conduzidas da forma mais clara, honesta e correta possível, para que ninguém tenha a menor dúvida sobre a validade de como estas eleições irão decorrer.” Ontem, a taxa de votação online do Comité Central, com o incentivo das autoridades russas, ultrapassou os 80%.

08h27 – Moscou: “Participação eleitoral na Rússia ultrapassa 61%”

Participação nacional total nas eleições presidenciais da Rússia, incluindo votação electrónica Ultrapassou 61,37% às 9h45, horário de Moscou (7h45 em italiano) do terceiro e último dia de votação, de acordo com dados que lhe foram comunicados pela chefe da Comissão Eleitoral, Ella Pamfilova, citados pela TASS.

08h27 – Rússia repele ataque com quatro drones na região de Moscou

Repeliu o ataque ucraniano com quatro drones na região de Moscou. Segundo o prefeito da capital, Sergei Sobyanin, as defesas aéreas abateram dois drones sobre a região de Domodedovo, onde fica o aeroporto. Mais dois drones foram abatidos nas regiões de Ramenskoye e Stupino. Nenhum dano ou vítima foi relatado.

07h24 – Moscou: “Drones de Kiev têm como alvo uma seção eleitoral em Zaporizhia”

Moscou: Um ataque de drone ucraniano atingiu uma seção de votação para as eleições presidenciais russas na parte ocupada da região ucraniana de Zaporizhzhya: escreveu a TASS, citando um político local pró-Rússia. A agência russa informou que o ataque ocorreu na cidade de Kamenka-DneprovskayaPerto da linha da frente, o edifício danificado da casa de cultura local, que alberga a assembleia de voto, pegou fogo. Não houve vítimas, mas o Ministério de Emergências da Rússia afirma que não foi possível intervir para apagar o incêndio porque “os ataques inimigos continuam”.

06h43 – Rússia lança 14 drones contra Odessa

A Rússia lançou 14 drones na cidade ucraniana de Odessa, destruindo fazendas e infraestruturas. Isto foi relatado pelo Comando Sul da Força Aérea Ucraniana, segundo a Reuters. “Os incêndios foram extintos imediatamente”, disse o comando no Telegram. “Ninguém foi ferido.” O comando acrescentou que entre os drones, 13 foram destruídos na região de Odessa e um foi destruído na abordagem na região de Mykolaiv. READ Ucrânia, chefe direto da inteligência em Kiev: "Os russos minaram a fábrica de Zaporizhia." BIDEN: A ameaça nuclear de Putin é real

06h37 – Moscou: “Drones de Kiev atacam uma seção eleitoral em Zaporizhia”

Dois drones ucranianos atingiram uma assembleia de voto em Zaporizhia. O ataque parece ter causado um incêndio, mas não houve vítimas.

06h19 – Moscou, 35 drones ucranianos foram abatidos em 8 regiões durante a noite

O Ministério da Defesa russo disse no último dia das eleições que unidades de defesa aérea russas interceptaram 35 drones ucranianos em oito regiões russas durante a noite. A defesa aérea russa abateu quatro drones sobre a região de Moscou, três sobre a região de Belgorod, dois sobre a região de Kaluga, um sobre o Oblast de Oryol, um sobre a região de Rostov, quatro sobre a região de Yaroslavl, três na região de Kursk e 17 na região de Krasnodar. No início da noite, a mídia russa informou que drones ucranianos atingiram uma refinaria de petróleo em Krasnodar Krai, causando um incêndio e matando um trabalhador. “Estas semanas mostraram a muitos que a máquina de guerra russa tem vulnerabilidades que podemos alcançar com as nossas armas”, disse o Presidente Volodymyr Zelensky no seu discurso noturno de 16 de março.

05h16 – Segundo o prefeito de Moscou, vários drones ucranianos foram destruídos

Os sistemas de defesa aérea russos destruíram vários drones que voavam em direção à capital russa. Isto foi afirmado pelo prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, de acordo com o jornal Kyiv Independent. Um drone foi destruído no distrito de Ramensky, na região de Moscou, e outro no distrito de Stupinsky, enquanto dois drones foram abatidos anteriormente na região de Domodedovo. Nenhum ferimento ou dano foi relatado.

05h09 – Os ataques de drones a refinarias e instalações de energia na Rússia estão aumentando