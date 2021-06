Covid, e-mails com um amigo chinês sobre a origem do vírus que constrange Fauci

Foi em 17 de abril do ano passado quando Fauci fez declarações para minimizar a hipótese de que Covid-19 poderia ter vindo de laboratório em wuhan. No dia seguinte, o imunologista americano recebeu um e-mail de agradecimento do zoólogo britânico Peter Daszak pela posição expressa. Isso foi seguido pela resposta de Fauci, que por sua vez agradeceu a “gentil nota”.

Quem é Peter Daszak? – Daszak – como o jornal escreve Verdade – ocupa a posição de chefe EcoHealth. Alliance: Uma agência sem fins lucrativos com sede em Nova York com links para a China e a cidade de Wuhan. A mesma organização recebeu $ 3,7 milhões de Instituto Nacional de Saúde (Ed, agência do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, da qual faz parte o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas chefiado por Fauci) entre 2014 e 2020. Desses recursos, pelo menos US $ 600 mil – de acordo com Examinador de Washington Enviado pela organização sem fins lucrativos para Wuhan Institute of Virology.

Daszak está entre as figuras-chave mais comprometidas em resistir à hipótese da origem do vírus em laboratório. Ele foi um dos signatários da declaração elaborada por um grupo de especialistas e publicada Lanceta em fevereiro de 2020, que anunciou “a forte condenação das teorias da conspiração de que Covid-19 não tem origem natural”.

No texto os autores se referem a uma mensagem dos dirigentes As Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina Em cujas notas o nome Daszak apareceu entre os nomes dos conselheiros.

Daszak também publicou em junho de 2020 um artigo sobre guardião Na qual rejeitou a tese do vírus que saiu do laboratório, seu nome também aparece entre os integrantes da equipeQuem é o que investigou as origens da Covid e definiu a hipótese do laboratório de Wuhan como “altamente improvável”.