“Logo um golpe” – Libero Quotidiano

ainda não desistiu, Donald Trump. Na verdade, o ex-presidente dos Estados Unidos está de volta para fazer sua voz ser ouvida, mesmo tendo sido expulso de várias redes sociais e seu blog fechado. Os rumores foram relançados antes O jornal New York Timesda assinatura Maggie HabermannDe acordo com o bilionário, ele “disse a várias pessoas que estava em contato com ele que esperava tê-lo de volta como presidente em agosto”.

Uma espécie de teoria da conspiração que de acordo com agora mesmo Isso vai mobilizar o coração de seus partidários ainda no campo: as perspectivas de reintegração, de fato, não existem na realidade.

E novamente, no último sábado, 29 de maio, os Trumpists reuniram-se em Dallas, no Omni Hotel, para um encontro intitulado Para Deus e Notícias Nacionais do País no sábado. Advogado Sydney Powellprotagonista com Rudy Giuliani Na batalha legal para tentar derrubar o resultado da eleição alegado por Joe Biden, ele disse que Trump “poderia simplesmente trazer de volta o presidente”.

Mas isto não é tudo. falando Michael Flynn, um ex-Conselheiro de Segurança Nacional, que acrescentou que “alguém pode pensar que um golpe Semelhante às palavras de Mianmar. ”Ela então negou apressadamente as palavras, mas elas permaneceram lá.

e novamente de Mara–Lago, residência de Trump, gera alta tensão: o empresário de 74 anos teme os movimentos de Cyrus Vance, o procurador-geral chefe de Manhattan que investiga Trump há quase três anos. Em 25 de maio, Vance ligou para A Grande juri, para examinar possíveis acusações criminais contra líderes da Organização Trump. Roger Stone“Dentro de duas semanas, Donald Trump poderia ser indiciado por fraude fiscal ou financeira por acusações falsas e forjadas”, afirmou o conselheiro histórico de Trump, no domingo, 30 de maio, em uma entrevista ao site de extrema direita Infowars Resumindo, Trump se sente um alvo.