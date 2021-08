Chochilla sequestrada, os monstros que enterraram 26 crianças vivas estão de volta em liberdade

Em julho de 1976No final de outro dia escolar comum, Um ônibus escolar inteiro foi sequestrado por três homens mascarados. Sequestro de chuchilla, como é conhecido pela maioria das pessoas, provavelmente é O maior sequestro da história dos Estados Unidos, 26 crianças e o motorista: 45 anos depois, os sobreviventes daquele inferno móvel falam.

Sequestro de chuchilla

A calma da cidade de Chuchilla em 15 de julho de 1976 parou às 16 horas locais, quando um ônibus escolar contendo 26 crianças com idades entre 5 e 14 eram o motorista Eles foram sequestrados por três homens armados com meia-calça no rosto.

Depois de deixar o ônibus de serviço, os reféns foram forçados a entrar em caminhonetes, usadas como celas de prisão primitivas, e resistiram. 12 horas de tortura antes que seja amontoado em um trailer de caminhão escondido no subsolo.

sobrevivente, Larry Park Ele disse: “Às 6 horas … a única maneira de descrever essa escuridão é que minha hora chegou.”

“Eu me senti como um animal indo para o matadouro”, diz outro sobrevivente.

As crianças eram praticamente enterrado vivo em Pedreira de Livermore por 16 horasEnquanto os vigaristas tentavam perguntar aos membros desesperados da família Resgate de $ 5 milhões. Esse pedido nunca foi feito porque as linhas da central telefônica estavam congestionadas com ligações de pais desesperados para a polícia.

Fuga e condenação

enquanto Filhos mais velhos e o motorista, Edward Ray, consegue abrir a tampa com um pedaço de madeira e cavou um buraco rudimentar nos escombros que cobriam o ônibus. Em seguida, eles retiraram o resto dos destroços que bloqueavam a entrada.

Eles conseguiram chegar a uma guarita da pedreira, perto do Parque Provincial de Shadow Cliffs East Bay, enquanto as autoridades já haviam encontrado o ônibus escolar.

Quando a polícia os encontrou, tirou uma foto de cada criança e as forçou a fazê-lo Interrogatório de 6 horasAntes de levá-los a um local onde possam curá-los e confortá-los do trauma que vivenciaram.

As investigações continuaram até que o filho de 24 anos do proprietário da pedreira foi encontrado envolvido Frederick Newhall Woods IV, o único que tem as chaves da pedreira.

ele e seus amigos, Irmãos cúmplices James e Richard SchoenefeldEla já era conhecida pela polícia por roubo de carro.

Os irmãos Schoenefeld foram libertados sob fiança em 2015, enquanto a próxima sessão de liberdade condicional de Woods está agendada para 2024.