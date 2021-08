2 foram hospitalizados. Registro de morte, novo fechamento cada vez mais perto

MeteoWeb

As últimas notícias sobre a frente epidêmica estão chegando de Israel Eles estão cada vez mais feios, não só para o país do Oriente Médio, mas também para o resto do mundo. Israel, aliás, é um modelo global de vacinação: foi o país que realizou a maior campanha de vacinação, que começou há duas semanas com a administração da terceira dose de Vacina para o coronavírus Após a nova onda de infecções causada – no auge do verão – antes dela variável delta.

No entanto, a situação não está melhorando. exatamente o contrário. vamos 14 As pessoas já tiveram resultados positivos após receberem a terceira dose da vacina, que aparentemente não foi tão eficaz quanto se esperava. Dos 14 infectados, apresentam sintomas de febre, dor de cabeça, perda do paladar e do olfato e simplesmente por causa dos sintomas que se preocupam e se retraem. Dois foram hospitalizados.

Eles estão em israel 422,326 Pessoas que tomaram a terceira dose da vacina, que é muito pequena em comparação com 5 milhões e 700 mil israelenses Aqueles que completaram há muito tempo um esquema completo de duas doses de vacinação (Israel usa apenas Pfizer)

Além disso, o país bateu ontem novo recorde de óbitos desde o fim da campanha de vacinação 19 vítimas por dia. Não houve muito desde o final de março.

A grande maioria dos pacientes (54%) que foram hospitalizados (68%) neste momento em Israel foram vacinados com ambas as doses. O país se aproxima de um novo bloqueio que o governo assumiu no final de agosto. Más notícias, mesmo para o resto do mundo.