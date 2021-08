Terror na França: padre morto por imigrante

Um padre foi morto em França por um homem acusado de atear fogo na catedral de Nantes em 2020. O assassinato do padre pode ter ocorrido nas últimas 24 horas. O assassinato ocorreu ao sul de Cholet, uma das cidades mais lembradas na história pela Guerra Vendee. A pessoa consagrada deve ter sido meticulosamente morta em Saint-Laurent-sur-Severe. As reconstruções desses relógios contam como o corpo faz a varredura para um padre Ele foi localizado dentro do mosteiro dos monges missionários. Mas – como mencionei – o culpado cai na lupa dos registros (e não só deles).

Como recuperado porAdnkronosNa verdade, o assassino era completamente desconhecido no contexto de quem supervisionava a segurança fora dos Alpes. Ele é um homem de origem ruandesa que já havia sido questionado por incêndio criminoso na catedral de Nantes há cerca de um ano. Hoje, o responsável pela morte do consagrado optou por se entregar automaticamente após o crime. O assassino, tendo conhecido as forças responsáveis, iria confessar diretamente o assassinato do clérigo.

Voltando no tempo, parece que então incêndio Na catedral, o homem foi parcialmente absolvido da justiça. O que significa que o culpado do assassinato do padre permaneceu sob controle devido ao incêndio criminoso, sim, mas nada mais. Sobre este elemento, já foram levantados vários argumentos do lado político. Enquanto isso, o ministro do Interior do país transalpino, Gerald Darmanin, expressou seu desejo de expressar seu total apoio à comunidade católica francesa por meio de TwitterBem como o anúncio do assassinato. O ministro entrou em cena.