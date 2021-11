Novo e importante caso de #MeToo na China

Peng Shuai, tenista profissional chinesa denunciar Esta semana, ele foi vítima de violência sexual pelo ex-vice-primeiro-ministro Zhang Gaoli, um dos políticos mais famosos e influentes do país, que se aposentou da vida política por alguns anos. O post online em que Ping denunciou a violência foi quase imediatamente censurado pelo governo, mas, apesar disso, suas acusações mais uma vez chamaram a atenção para o movimento #MeToo na CinaEsta não é a primeira vez que um oficial do governo chinês é acusado de assédio sexual, mas é o primeiro caso em que um alto funcionário do governo é implicado.

Em uma longa postagem na rede social Weibo, a versão chinesa do Twitter, Peng falou sobre uma agressão sexual sofrida por Zhang, com quem teve um relacionamento intermitente que começou há cerca de dez anos, quando era casado. Ela disse no post, que foi publicado na terça-feira, que foi forçada a ter relações sexuais com ele há cerca de três anos, quando ele e sua esposa a convidaram para sua casa, após alguns anos sem se conhecerem. Peng disse que não tinha provas da violência que sofreu porque era “simplesmente impossível obter provas” e acrescentou que não conseguia descrever o quão “enojada” estava porque tinha “aberto o coração” a Zhang anos atrás.

ping O tenista de 35 anos é um dos mais fortes tenistas chineses no ramo, especialmente na categoria de duplas, tendo vencido tanto em Wimbledon quanto no Aberto da França. Chang Com 75 anos, foi vice-premiê da China de 2013 a 2018 e entre 2012 e 2017 foi um dos sete membros do Comitê Permanente do PCC, um grupo de sete que lidera o partido e que de fato detém o maior poder político na China, liderado pelo líder e presidente Xi Jinping. Por seu trabalho em economia, Zhang também é uma das figuras políticas mais famosas do país. o O jornal New York Times NS CNNEntre outras coisas, eles tentaram entrar em contato com o Conselho de Estado da China e Zhang para comentar, mas não obtiveram resposta.

Enquanto isso, a postagem de Peng foi excluída do Weibo menos de meia hora depois, e capturas de tela e postagens de mídia social onde o tópico foi discutido também foram bloqueados; O perfil de Peng está ativo regularmente, mas a possibilidade de deixar comentários, bem como de pesquisar seu nome nas redes sociais, é proibida. de acordo com O jornal New York TimesAté a palavra “tênis” teria sido obscurecida, mostrando o “extraordinário interesse com que a China discute a má conduta dos líderes partidários”. Apesar disso, a postagem de Peng continuou a se tornar viral na forma de capturas de tela.

O movimento #MeToo na China, chamado #WoYeShi, está começando a se espalhar Começando com universidades Como resultado do grande movimento que surgiu no final de 2017 nos Estados Unidos, que também aos poucos se organizou politicamente. Nos últimos anos, o movimento na China foi sujeito a severa censura e repressão por parte do Partido Comunista. Lu Bin, ativista e fundadora do Chinese Feminist Voices Forum – Censorship – Al. Disse O jornal New York Times que “quando as primeiras mulheres começaram a falar sobre suas experiências, três anos atrás, ninguém teria imaginado que elas alcançariam esses níveis.” Lu acrescentou que a censura “não funciona mais”, destacando que é imperativo continuarmos falando sobre isso, pois “o mais difícil é mudar a política”.

