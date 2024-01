TelevisaUnivision licenciou três formatos de entretenimento em Espanha, Itália e Portugal

A Espanha adquiriu Pequeños gigantes e El retador, enquanto Itália e Portugal adquiriram Mi fama y yo.

A TelevisaUnivision, líder global em mídia e conteúdo em língua espanhola, anunciou as últimas vendas de seus formatos de entretenimento na Espanha, Itália e Portugal.

Na Espanha, a TelevisaUnivision tem acordos com Pequeños gigantes, um show de talentos infantis onde as crianças enfrentam desafios e competições individuais, e El retador, um show com cantores, dançarinos e imitadores competindo em diversas disciplinas para mostrar suas habilidades artísticas. Dois produtores locais populares estão ajustando o formato.

Além disso, o formato de competição infantil Mi fama y yo, que estreou no México em 2022, foi vendido para Itália e Portugal. O show apresenta crianças talentosas exibindo suas habilidades famosas diante de um painel de jurados. Este programa oferece uma plataforma única para as crianças realizarem seus sonhos e, ao mesmo tempo, apoiar personalidades importantes da indústria do entretenimento.

Estes acordos são consistentes com a estratégia global de licenciamento de conteúdo da TelevisaUnivision, fortalecendo a sua expansão global em 2024 como líder na produção e distribuição de conteúdo em espanhol.