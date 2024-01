Ernest Knam, você já viu a esposa dele? Ela é a verdadeira estrela da família e é simplesmente linda

Ernest Knam não é a única estrela da família: isto é quem ele é e o que a sua famosa esposa faz no mundo da pastelaria.

Alessandra Meon, conhecida como Frau knamEla é esposa do famoso chocolateiro Ernest Knam.

Veneza por nascimento e Milão por adoção, Alessandra iniciou sua carreira em uma área completamente diferente, Estudar Direito Ele trabalha no icônico escritório de Skira.

mas Encontro com Ernest Knam Isto marcou uma viragem decisiva na sua vida, levando-a a tornar-se uma figura pioneira no mundo da pastelaria.

conhecido como “O lado rosa do chocolate”, Frau Knam conseguiu criar uma identidade única neste setor, aliando talento e paixão.

Sra. Knam: a surpreendente carreira da famosa esposa de Ernest

Frau Knam, ou Alessandra Mion, conseguiu se reinventar profissionalmente após conhecer Ernst Knam. Ela deixou os estudos de direito e mergulhou no mundo da confeitaria. Apoiando o marido na gestão da Knam Srl. A sua entrada nesta indústria não foi apenas uma mudança na sua carreira, mas sim representou o início de uma jornada criativa e empreendedora de sucesso.

Desde 2014, Alessandra tem contribuído para a organização de eventos, conferências de imprensa e jantares, especializando-se nomeadamente em O setor de casamentos no projeto “Wedding Story”“A sua capacidade de criar formas inovadoras deu nova força à marca Knam, demonstrando a sua capacidade de aliar criatividade e negócio. Além disso, a sua participação nas aulas de culinária “Knam Experience” fortaleceu a sua relação com a indústria da pastelaria, transformando-a numa peça-chave figura em Jigsaw. Culinária italiana.

O papel de Alessandra Meon na televisão e nas atividades de seu marido Ernest Knam

Além de seu papel nos negócios da família, Frau Knam entrou no mundo da televisão, Participando de programas como Bake Off Italia e apresentando Dolce Quiz. Essas experiências televisivas ampliaram sua exposição e permitiram que o público apreciasse seu talento e personalidade. A sua vida privada, intimamente ligada à sua vida profissional, é caracterizada por uma forte associação com Ernst Knam. O casal se conheceu em 2009 e se casou no ano seguinte, comemorando treze anos de casamento em 2023.

A sua cooperação vai além da vida de casados ​​e estende-se ao trabalho e à paixão partilhada pela confecção de pastelaria. Em 2020, Eles publicaram o livro “Kanam e Kanam” juntosEm 2021, Frau Knam abriu a Pastelaria Frau Knam, que oferece produtos complementares aos do marido. A sua presença nas redes sociais, com quase 90.000 seguidores no Instagram, é uma prova da sua influência e popularidade, consolidando a sua imagem como uma verdadeira estrela da família Knam.