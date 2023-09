Jessica Notaro e Filippo Bologni se casaram no Palácio Real de Venaria: “Sonhamos com um casamento na Disney”.

Uma história de amor de conto de fadas culminou no palácio real de Venaria. Acompanhada do pai e ao som do filme A bela e a fera , Jéssica Notaro e Filippo Bologni Eles disseram sim um ao outro no gramado em frente à residência real em Torino. Ela está usando um lindo vestido branco Com um longo véu Com decote em coração, ele veste terno formal branco e botas de montaria. A cerimônia foi realizada na tarde desta segunda-feira, 18 de setembro, na presença de diversos dignitários, além de familiares e amigos próximos dos noivos, elevando o total a mais de 500 convidados. Quatro vestidos de sonho, assinados Ateliê da AmyTambém com golas combinando O cachorro da Nala Eles foram feitos para a ocasião e os vestidos foram feitos para as madrinhas e melhor amiga, além da sogra e da tia de Jéssica.

A festa Os dois se conheceram em Viracavalli Verona Em 2019: No final da corrida do ano passado, ele a pediu em casamento.

Ambos estão em Turim desde domingo à noite na “Casa di Court”, tendo escolhido a residência Savoy para o seu casamento muito blindado. Tudo começa às 18h, Com a chuva parando a tempo de permitir a entrada pelos jardins do sul onde são realizados os rituais comunitários, Carruagem puxada por cavalos na chegada.

Jéssica já conhecia bem o palácio porque o visitou há quatro anos Madrinha do baile de debutante "Naquela ocasião, me apaixonei por esta residência maluca – disse Jéssica à revista semanal Chi há poucos dias – era o local ficcional definitivo. Filippo e eu sonhávamos com um lugar… Casamento na Disney Onde também podemos incluir nossos queridos cavalos."

Castiçais e talheres de ouro 16h48 “Federico Fashion Style” – Cabeleireiro de televisão Com um milhão de seguidores nas redes sociais – a contagem regressiva para os preparativos finais já começou no palácio. Ele também estava lá na plateia.

Passei uma noite entre as mesas decoradas com candelabros altos, flores brancas e talheres de ouro. Jessica Notaro e Filippo Bologni não pediram presentes, Diretamente, mas sim como uma doação de caridade em benefício das mulheres vítimas de violência.

Silenciado pelo ex-marido em 2017 Em 2017, ela era showgirl Vítima de violência Do ex-namorado dela, Edson Tavares, que cortou o rosto com ácido. O acontecimento que abalou a Itália. Notaro ficou distorcido Ao longo dos anos, teve que passar por diversas cirurgias, mas nunca recuperou o uso de um olho, que sempre usava coberto com um curativo. A cantora e ex-Miss Roménia, graças à sua coragem e exposição mediática, tornou-se um dos símbolos da luta contra a violência contra as mulheres no nosso país. Tavares acabou sendo condenado a mais de 15 anos de prisão.

O vestido dos sonhos e a cerimônia organizada pelo wedding planner, com o penteado feito por ele Estilo Moda FedericoO casamento acontece em um dos lugares mais românticos da região de Turim, que se estende por 80 mil metros quadrados em seu enorme edifício e 60 hectares de jardim.

Segundo rumores aprovados entre os cônjuges Eles chegarão a cavaloUma forma de celebrar a paixão partilhada pela equitação. Jessica Notaro e Filippo Bologni não pediram presentes diretamente, pediram um Doação de caridade Em benefício das mulheres vítimas de violência. Também pronto Coleiras de honra para cães Quem acompanhará a noiva na sua presença.

Showgirl Remini, 33, e Campeão de equitação de Reggio Emilia, 29, estão juntos há exatamente três anos. Em novembro passado, Filippo pediu Jéssica em casamento Durante Fieracavalli em VeronaOnde eles se conheceram em 2019.