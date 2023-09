“Os acontecimentos afetaram o jogo. Confio na minha equipe.”

As palavras chegaram Thiago Morte Depois que o sorteio foi obtido em Marcantonio Bentegodi contra oHélade Verona. Aqui estão suas palavras DAZN.

Sobre a partida – “Na primeira metade Nós sofremos Pela pressão de Verona. No segundo semestre, a intensidade deles diminuiu e, consequentemente, nós também diminuímos Nós melhoramos O jogo como costumávamos jogar. Cometemos erros nos últimos metros, fizemos escolhas erradas várias vezes. Mas as crianças estão constantemente a melhorar, adaptam-se e têm de Continue assim“.

Melhor ir embora? – “Eu amo o time sólido Que enfrenta adversários mesmo em partidas onde não consegue liderar a partida. o importante é concentração E a Determinação. “Temos que sofrer em campo, mas temos que manter a calma e estou feliz por hoje também.”

Sobre Freuler – “Ele enfrentou dificuldades no primeiro tempo, no segundo tempo seu desempenho melhorou. Tem muita qualidadeQueríamos ele a todo custo e ele nos daria muito perícia“Para ajudar muitas crianças novas que não sabem muito sobre heroísmo.”

Em relação à renovação – “Estamos discutindo.”

No mercado – “Estou feliz, fizemos uma boa transição.”

Melhor partida? – “contra o Cagliari Foi o melhor jogo, mas não porque vencemos. Pudemos ver a nossa equipa porque reagimos ao golo e merecemos a vitória, e mantivemos a mesma ideia durante todo o jogo. Com o Milão Sofremos nos primeiros vinte minutos. Com o Juve Também jogámos muito bem defensivamente e merecemos vencer. Nosso campeonato exige que lutemos em todas as partidas para conseguir o que queremos”.

Com Buffon – “Gigi teve uma ótima carreira, ela é uma delas boa pessoa É um prazer vê-lo, embora só o tenha hospedado uma vez Agarre pelo pescoço“.