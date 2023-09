Lupe esconde um segredo que pode chocar profundamente Maria

The Promise, prévias de quarta-feira, 20 de setembro: O episódio irá ao ar aproximadamente às 16h25 ​​no Canale 5.

é isso Pré-visualizações de plotagem D A promessaNo ar Quarta-feira, 20 de setembro sobre Canal 5 Aproximadamente às 16h25. A série espanhola se passa em Córdoba em 1913. A série gira em torno de Jana Exposito, uma garota que chega ao Palácio La Promesa para vingar o assassinato de sua mãe e descobre quem sequestrou seu irmão mais novo anos atrás. No portão Mediaset Infinito É possível acompanhar La Promessa via transmissão ao vivo e sob demanda.

Antes que o episódio de amanhã seja revelado, vamos dar uma olhada rápida no episódio de terça-feira, 19 de setembro.

A promessa: recapitulação do episódio de 19 de setembro

Padre Camilo ameaça Don Alonso e Conrado com uma arma. Catelina percebeu que algo estava errado, então interveio e libertou o pai e o sargento. Camilo faz Lope como refém. Após momentos de grande excitação, o Marquês e o soldado conseguiram detê-lo e entregá-lo à Guarda Civil. Após a visita de Eugenia a Lorenzo, Coro fica visivelmente abalado.

The Promise, que vai ao ar em 20 de setembro: Jana quer ajudar Manuel

Jana quer consertar o avião de Manuel, convencida de que o menino deve se libertar de todas as restrições que sua família quer lhe impor e ajudá-lo a lembrar sua paixão por voar.

No episódio de quarta: Jana pede ajuda a Catalina

Jana percebe que precisa de dinheiro e ajuda para consertar o avião. A garçonete recorre a Catalina, que pode decidir não ajudá-la.

No novo episódio da série: Loeb guarda o segredo

Lope descobre que Salvador foi preso, mas decide não contar nada a Maria antes de receber mais notícias. Lope confidenciou isso a Teresa, que por sua vez contou a Mauro.

No clipe enviado para Mediaset Infinity Teresa confessa a Mauro que está muito preocupada com o destino de Salvador.