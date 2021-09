Uma carta cheia de amor que convence

Amedeo GurriaUma piada é boa quando não dura muito. E foi. Afinal de contas, chama-se: já sabíamos disso durante um episódio 24 de setembro de GF VIP 6 Será o tema quente da semana. o que aconteceu entre Juria e Inet Era uma página para ser esquecida: Gurria definiu como uma “piada”, tudo isso teve uma enorme caixa de ressonância na mídia, graças ao período difícil que nós mulheres estamos passando.

Alguns gráficos não são fáceis de ver, a linha entre a jogabilidade e a mania costuma ser fraca e muitas vezes mal compreendida. Meus olhos, durante o episódio, enfatizaram que Ponha um fim nisso e nas conquistas de Amedeo. Um momento que terminou de forma digna com um discurso que inevitavelmente nos surpreendeu, o filho do amor: afinal, para Ginda, Amedeo é um pai, apesar de seus excessos e caráter peculiar.

“Palavras têm peso‘, afirmou ele GuendaE só podemos concordar mais com você. A web geralmente se revela como uma mistura de comentários negativos, cheios de ressentimento e raiva. O lugar perfeito para desabafar, talvez até anonimamente, é protegido por telas. No entanto, a filha de Amedeo não só queria apoiar o pai, mas também pediu que ele se desculpasse. Não apenas um anúncio nível, mas também Para mulheres que de alguma forma se sentiram ofendidas por seu comportamento.

Não é barato. Sua fala não era frívola, nem cheia dos sentimentos gentis e do amor incondicional que uma filha tinha pelo pai, o que é mais ou menos natural. “Eu quero que você se desculpe porque você tem uma responsabilidade. Você é um grande homem, um homem adulto, uma caneta maravilhosa da imprensa italiana. Acho que você deveria dar um exemplo para aqueles que nos seguem em casa. ”

“Esta semana foi o aniversário do vovô, e eu quero que você o deixe orgulhoso. Você ama as mulheres, às vezes até demais, mas eu quero dizer uma coisa. Eu li sobre as acusações violentas contra você e estou com tanta raiva qualquer um que use termos que você não suporta Use-o, não tão forte. ” Guenda persuadiu e, como resultado, “limpou” a imagem de seu pai. “Você se preocupa com o seu comportamento. No entanto, acredito que a web e a imprensa não devem usar termos tão fortes, justamente por se tratar de um tema delicado, e deve ser abordado com inteligência. Não devemos simplesmente massacrar as pessoas, independentementeMas fale sobre as coisas. “