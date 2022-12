“Casamento? Ele não se segura” – libero Quotidiano

filha do Loredana lecheso De um anúncio de relatório anterior para mim Banu Carisi Ele vai se casar. Foi a mesma que fez um anúncio ao Nuovo Weekly: Seu marido seria Jean Langer, que mora em Watamu, no Quênia. Brigitta fodido Ela o conheceu durante suas viagens de voluntariado à África: os dois começaram um relacionamento e ela decidiu se mudar para lá definitivamente.

“Nunca conheci alguém como ele”, confirmou Brigitta, que também revelou a reação da mãe ao contar a notícia do casamento: “Ela está tão emocionada e feliz por mim. .” O casamento será celebrado em Lecce, após o que está prevista uma grande festa em Watamu até o final do próximo ano. Um evento que não deixa de ser problemático para Lecciso, que nunca escondeu o medo de voar.

“Dessa vez tenho certeza que ela vai pegar o avião, com certeza não pode recuar”, afirmou Brigitta, que relembrou, entre outras coisas, como sua mãe sempre viajava quando era casada com seu pai: “Ele a obrigou . Embora ele não viaje há muitos anos, ele ainda está com muito medo. Al Banu? Ele não é um grande amante do Quênia, mas estará conosco. Quando conheceu Jan, ficou muito feliz.”