Boêmio “comunista”, Alberto Veronese vendado: traiçoeiro humilhador

Eu não queria fazer barulho; por outro lado, fui avisado para relatar quaisquer comentários públicos sobre esta versão do Boémia posição controlada. Diante de uma opção de saída ao estilo soviético, tão diferente da concedida, resolvi baixar um lenço sobre os olhos e comecei a reger a orquestra de olhos vendados sem dizer uma palavra. E como não gostei das cenas e das interpretações, limitei-me a pensar na parte musical ».

então senhor Albert Veronese Ele explica a escolha que gera muita discussão, e tende a uma figura que não poupa surpresas até na política, e depois de ter lutado por muito tempo na esquerda e ao lado do prefeito Sala em Milão, nas últimas eleições regionais ele escolheu correr com Irmãos da Itália. Com um golpe de teatro digno dos melhores intérpretes – quem gosta de arte contemporânea terá reconhecido uma certa familiaridade com as ações dos americanos James Lee Byars que se apresentou ao público, simbolicamente, com os olhos vendados para enfatizar a importância dos outros sentidos – decidiu também reger La Bohème na gala de abertura 69º Festival Puccini em Torre del Lagoprotestando assim com um gesto silencioso mas eficaz contra a duvidosa tendência agitada do francês Christophe Geralt e grupos Christophe Offrad.

Seguindo a linha daqueles miseurs en-scène que tomam o texto como pretexto e tendem a atualizar cenários e figurinos para retirar a obra do gosto original do século XIX e trazê-la para o presente, Gayral escolhe 68 como pano de fundo, os anos de protesto e ideologia política, apresentando Mimi de minissaia e sutiã, com a mais De uma referência sexual ainda que não se destaque em relação a outras edições. Vittorio Sgarbi havia aconselhado Veronesi a declinar da direção, e o maestro preferiu estar lá, adotando sua própria forma de invocação, civilizada e correta.

ideologia no palco

“Decidi à última da hora, sem dizer nada a ninguém e estava muito tranquilo” confirma Veronese, que especifica com um sorriso: “No início estava num estado difícil, depois a música veio sozinha”. Depois as brigas, as vaias do público e os insultos que o diretor e o cenógrafo certamente acrescentaram. De sua parte, não há desejo de polêmica política: «Pedi para não usar Puccini em chave de propaganda. A direção deveria ter a função de aprofundar algumas passagens da obra, e nos fazer entender melhor o porquê de algumas das decisões psicológicas e emocionais que norteiam o comportamento dos personagens ». Uma missão que foi absolutamente traída pelas direções “espetaculares”, que focam em efeitos especiais, deturpações, escândalos e exageros. Nossos teatros, da ópera à prosa, estão cheios deles, e às vezes funcionam graças a uma incrível maquinaria cênica, outras vezes menos se o texto não se encaixa na tentativa de uma nova narrativa. Em si, não seria mau se uma obra de 150 anos atrás ainda fosse representada como um ser vivo, o que menos acerta é a gratuidade de certas escolhas que, não por acaso, chegam a certos momentos. Em suma, Bohème 1968 levantou mais de uma suspeita. “Achei nojenta a propaganda de exploração ideológica em usar um texto que não tinha nada a ver com isso, realmente uma escolha inadequada.”

cultura distorcida

Criticou especialmente o final. Com Mimi já morta, Rodolfo traz para Muzzetta uma bandeira política com o punho cerrado. O que isso tem a ver com Puccini, no ano das comemorações do centenário de sua morte? “Esse uso distorcido da cultura continua a ser combatido por Veronese – é pior do que vandalizar as obras de arte dos lutadores da próxima geração que podem ser detidos, presos e condenados a uma multa pesada. Foi cometida uma usurpação contra La Bohème, com a diferença de que o dinheiro não foi tirado do diretor e cenógrafo, mas dado, o kabbasa vem de dinheiro público e isso é realmente ridículo ». A próxima réplica está prevista para 29 de julho. Veronese vai agir de olhos vendados novamente? “Certamente, a menos que haja um sinal de Gayral, o desejo de mudar algo de direção e torná-lo menos politizado, menos divisivo e mais fiel ao texto original.”