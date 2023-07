Itália – Portugal: Final do Europeu de Sub-19, transmitida em directo na Rai 3 TV

em um determinado ano Má sorte Em relação às finais, tanto pelos clubes (com as derrotas nas finais europeias contra Inter, Roma e Fiorentina) quanto pelas seleções (final do Mundial Sub-20 contra o Uruguai), e após a recente decepção da Azzurra. Com a seleção sub-21 não conseguindo se classificar para os Jogos Olímpicos, esta noite o futebol italiano tentará se redimir com o último afiliado Campeonato da Europa sub-19.

EU’Itália Sub19com a formação do Comissário Técnico Alberto PolliniDe fato, esta noite ele jogará no Ta’ Qali, estádio nacional de Malta, contra a mesma faixa etária. Portugalna final da 69ª edição da Classe Europeia.

Nesta edição do Campeonato da Europa, que começou em Malta no dia 3 de julho, a Itália iniciou sua jornada, passando por fase de grupos Com o segundo lugar no Grupo A depois de vencer i anfitriões O maltês, perdeu feio para Portugal (Com placar de 5 a 1) e empatado contra Polônia.

Mas na fase eliminatória, que inclui apenas as semifinais e a final, a Itália venceu a mesma faixa etária nas semifinais. Espanha O placar final foi 3 a 2. Por outro lado, Portugal, na outra meia-final, disputou Noruega Com mais uma goleada (5-0).

Esta noite, os Azzurri terão a oportunidade de compensar a derrota frente aos Lusitânias na fase de grupos e conquistar o título Pela quarta vez Na sua história, vinte anos depois da última vez (ainda em 2003, os adversários eram os portugueses).

Entre os jogadores de futebol mais famosos da Seleção Sub-19 da Itália, encontramos Cher N’dourmeio-campista ítalo-senegalês recém-adquirido do Paris Saint-Germain, Luca D Andreameio-campista do Sassuolo Samuel VignatosAtacante do Monza, h Lucas Kolyushoatacante americano de ascendência italiana em vigor no Espanyol.

Itália e Portugal Será transmitido gratuitamente na Rai 3 a partir de 21h00 (A conexão começará em 20:40). A partida também estará visível durante a transmissão Reproduzir Ray Você também pode continuar Rai rádio 1com comentários de Diego Carmenani e Giacomo Priorici.