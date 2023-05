Quem é Pino Insigno, dublador em ascensão na música rai de Meloni

“Eles dizem tudo, agora vou ser o técnico da seleção e vou substituir Mattarella na próxima semana.” No início de abril Benu eu estudo Preferiu “jogá-lo na Casciara”, como se costuma dizer em Roma, em conexão com os rumores cada vez mais persistentes de que por mais de um mês eles tinham certeza de que ele voltaria com grande pompa em opiniãoObrigado também e acima de tudo pela amizade com o Primeiro Ministro Geórgia Melonipor suas frequentes aparições em palcos de campanha e em eventos FdI e visitas (quatro serão as documentadas) um Palácio Chigi.

De Fazio a Damilano, em Rai a estrela corre o risco de ser expurgada. Amadeus “metade” por Silvia Fumarola

08 de maio de 2023

E rumores que assumiram tudo, desde sua chegada bastante emocionante amadeus (que ainda tem contrato de um ano) para o próximo festival, até o clássico do horário nobre o legado para Flávio Incinajuntamente com a gestão Próximo ano para show de ano novodeu origem a uma série de memes e gags, aos quais deram voz – entre outras coisas – Fiorello E Maurício Cruz. Mas o que parece certo é que estou estudando agora O apresentador oficial é de centro-direita E após o caos causado pela renúncia do diretor administrativo da Vialli Mazzini, a revolução da programação conseguiu vê-lo em importantes papéis na televisão.

Quem é o Bino que eu ensino

Giuseppe Encino, esse é seu nome verdadeiro, é ator, dublador e maestro. Nasceu em Roma em 30 de agosto de 1959. Sua carreira no teatro começou em 1981 combrigada divertidaonde cinco shows e duas edições do O Show de Gino Bramieri. Mas sua descoberta nacional veio como um comediante de stand-up no quarteto Empresa premiadacom Roberto Ciuffoli e colegas Tiziana Fauci E Francesca Dragetti.

A empresa vencedora

Direção de Enrico Montesano Amá-la (1985) e Ele Giampiero Milli em Fingertips – dança de rua (1985), passando para a telinha para dirigir Gianni Boncompagne Em Pronto quem joga (1986), programa que dirige Enrico Bonacorte, em que ele e Premiata Ditta ocupam espaço cômico. Eles são semelhantes em jeans 2 para Fábio Fazioe vá para a gestão Filmes com Walt Disney (1987), enquanto as estreias teatrais começarão The Old Hen faz boa Broadway.

Um pouco no cinema, um pouco na TV

Em 1988 juntaram-se Gigi Sabani em Quem estamos criando?enquanto Pino Insegno se apresentará como ator em um filme Philip Ottone dias perdidos (1988) com Sérgio Rubini E Compre uma margarita. Depois de ver o jogo casado amanhã (1989), dirigido por Carlo Vanzina não loiras falsas (1989). Continuaria a mudar de palco com as televisões passando pelos shows Beijos da Broadway E melhor rirambos de 1990, para Programas de TV …e eles serão famosos E Vamos recomeçar com dois para Rafaela Cara na Rai 2.

Os anos noventa

Não apenas Bbiutiful (1991) é um sucesso no teatro e Olá fim de semana (1991) Enviado por Giancarlo Magali Isso faz dele um rosto amigável para os italianos. cérebros para Paulo Bonolis E vida de cães para Jocelyné o único programa de TV do qual participa, intimamente relacionado com Premiata Ditta, que dirigirá no filme O assassino é aquele com os sapatos amarelos (1995).

Apresenta histórias em quadrinhos e o musical no Container Sunday Feliz domingo (1996), conduzido por Lorella CucariniEntão é hora disso heróis da dança (1997).

A parceria continua com a Premiata Ditta

Quatro Premiata Ditta têm seu próprio programa de TV intitulado: Enquanto houver firmeza, há esperançatransmitido pelo Canale 5, que fará tanto sucesso que terá três séries. Emissora premiada (2000) reúne público, enquanto no Teatro Pino Insegno, dirigido por seu irmão Cláudio em pego em flagrante (2001/2002), experiência que repetiriam novelas (2003), Cirurgião divertido (2004) e Ensina-me… a sonhar (2004).

Promovido a co-apresentador do Inside Feliz domingo (2002/03) por Maurício Costanzotorna-se um conjunto real de software como esquecendo (2002), colegas de classe (2003).

Em 2004 ele lidera o show colegas de escola E então o elenco da sitcom entra nisso tio da Américaonde ela estrela ao lado dela Christian De Sica. Em 2005 ele se reuniu com Premiata Ditta para o show Teleditta premiadoMas não alcançou o sucesso esperado. O quarteto se separou em 2006, ano em que ele finalmente iniciou sua carreira solo.

profissão de comandante

Comece com o jogo de prêmios Comerciante na feira sobre Itália 1 (2006) e depois passou a interpretar o protagonista da minissérie A vida é como um paparazzi transmitido em canal 5.

Em 2010, ele apresentou o episódio piloto do show Ensina-me a sonharenquanto isso acontece no verão criança no jogo Reação em Cadeia – Winner Concord. Permanece na programação por seis edições até 2013, quando passa para amadeus. Enquanto isso, ele também lidera os programas Próximo ano (com Mara Venere), Todo mundo me diz! eis que Zicino Doro (junto com Verônica Maya). Em outubro de 2014, ele se apresentou ao lado de Paula Perego domingo em E nas transmissões de 2020 Anatomia da voz.

Carreira de dublador

O professor é conhecido por seu talento em dublagem. Na verdade, sua voz é a dos personagens mais queridos da tela grande e pequena. Ele estrelou entre outros Will FerrellE Viggo Mortensen na trilogia d o senhor dos Anéis. Então novamente de Sacha Baron Coheneu Jared Harris em Sherlock Holmes: Um Jogo de Sombraseu Lenny Kravitz em jogos Vorazeseu Jamie Foxxeu Brad Pitt não Exército dos 12 Macacos ele sentou Denzel Washington em gangues americanas.

Também se dedicou à dublagem de animações John Smith Nos filmes Disney Pocahontas E Pocahontas II – Jornada ao Novo Mundoeu Simbad em Sinbad – Lenda dos Sete Mares E pela personalidade Stan Smith para pai americano.

Como dublador, ele ganhou vários prêmios, mas começou por baixo. No passado, aliás, ele também anunciou que emprestou sua voz para alguns filmes de luz vermelha.

Lazio apaixonado

O ator também é apaixonado por futebol e é um grande torcedor da Lazio. Ele jogou na Série B quando jovem e comprou parte da Lazio Feminina em 2001, tornando-se técnico e depois presidente.

Além disso, entre 2001 e 2002, iniciou sua carreira como diretor esportivo, tornando-se presidente da SS Lazio Calcio Donne. Aliás, Pino Insigno tem um passado como futebolista, tendo chegado mesmo à Série B.

Vida privada

Pino Encino empatou com seu companheiro de equipe Roberta Lanfranchi. Os dois se casaram em 1997, mas o casamento acabou em 2007 e da relação nasceram dois filhos: Francesco e Mateo.

Após a separação, ele foi associado a outra mulher. Alícia Caciotti Navarro, que também é atriz e dubladora, com quem se casou em sigilo absoluto em 31 de agosto de 2012 com quem tem um filho chamado Alessandro. A esposa tem menos de 20 anos. Os dois se conheceram no set par para doisUm filme de comédia dirigido pelo irmão do comediante.