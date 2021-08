Quanto valem suas pinturas hoje?

olhos grandes Peças magnéticas de mulheres e crianças são uma marca clara do pintor Margaret King. Suas pinturas a óleo conseguiram chamar a atenção da crítica e do público em geral na década de 1960 e além.

Esses grandes olhos são capazes de atrair e estimular o olhar do observador; Olhos grandes e profundos, por vezes nostálgicos, são capazes de transmitir as muitas emoções que o ser humano sente.

Especificamente em homenagem à sensibilidade artística de Kane e aos eventos pessoais com os quais ele teve que lidar, Tim Burton Em 2014 ele queria fazer um filme, que agora é popular com todos ”,olhos grandesEstrelado por Amy Adams e Christoph Waltz.

No entanto, nem todo mundo ainda sabe sobre a extraordinária pintora de pop art, sua vida e a batalha legal contra o plágio de suas pinturas que têm valor econômico significativo hoje. Sabemos mais sobre a mulher, a artista e O valor de suas pinturas.

Quem é Margaret Keane: animadora de “Big Eyes”

Peggy Doris Hawkins, nome verdadeiro da artista Margaret Keane, pintora americana que fará 94 anos em setembro. famoso por ela fotos surreais Com pessoas (geralmente mulheres ou animais) com olhos invulgarmente grandes.

A assimetria dos olhos muitas vezes provoca sentimentos de ansiedade no espectador que se sente observando ou imerso no olhar. As pinturas de Kane fizeram sucesso com a crítica e o mundo comercial entre as décadas de 1960 e 1970, não só pelos cartazes esgotados, mas também pela história plágio.

Margaret era na verdade casada com Walter Keane, um homem hábil na venda de pinturas, que teve as pinturas de sua esposa falecidas como suas. Durante anos, Margaret pintou retratos enquanto seu marido assumia o crédito por isso, resultando em um Explorar não sustentável. Quando Margaret quis reivindicar trabalho de maternidade Ela teve que recorrer a uma verdadeira batalha jurídica que também consistia em demonstrações práticas em sala de aula sobre seu talento para a pintura.

Após a vitória, a pintora mudou-se para o Havaí, onde conheceu a escritora Dan McGuireque casou. Enquanto ela vivia nas sombras e era explorada pelo marido, Kane pintava quadros com temas perturbadores: crianças tristes e perdidas, rodeadas por fundos escuros. Após o divórcio, seu negócio passou a ter um estilo mais vivo e animado.

Hoje, Kane dirige uma galeria em San Francisco e sua arte causou um grande impacto no mundo da cultura de massa, desde pinturas que apareceram em filmes e capas de álbuns de Woody Allen até a série de animação. “A série Powerpuff Girls“. Um’Um efeito inegável.

Qual é o valor das pinturas de Margaret Keane?

As placas Ken podem ter um valor diferente, dependendo se são classificadas e colocadas em uma faixa mais baixa ou mais alta. Na extremidade inferior, uma paleta Margaret Keane pode ser vendida por cerca de 1000 dolares, embora até mesmo um negócio importante possa ser vendido $ 45.000.

A pintura mais bem paga de Margaret Keane em leilão foi “Imagem de Zsa Zsa Gabor“(Veja a imagem), avaliado em US $ 45.000 em 14 de abril de 2018. A pintura retrata a famosa atriz húngara-americana naturalizada.





“The Forgotten Flower” (1969), um dos mais recentes vendidos (1 de julho de 2020), foi vendido por $ 25.000.

A arte de Margaret Keane: também influências italianas

As pinturas a óleo de Kane, que se distinguem pelos grandes olhos dos sujeitos, são um elemento inconfundível de seu estilo. No entanto, o pintor sempre mencionou que o trabalho Amedeo Modigliani Ele teve uma grande influência em seu estilo, assim como artistas mais conhecidos como Van Gogh e Gustav Klimt.