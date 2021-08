De NFTs a criptomoedas, o futebol busca receita em tecnologia

Campos fechados, um mercado de direitos de TV saturado e receita comercial lutando para decolar. A emergência do coronavírus expôs os problemas do sistema futebolístico, que nos próximos anos terá o grande desafio de trabalhar para conter os custos e evitar a inadimplência.

Enquanto isso, na esperança de que a emergência de saúde termine, os clubes estão trabalhando para encontrar novas fontes de receita. Pensando nisso, a tendência que está se tornando cada vez mais popular vem do mundo da tecnologia.

Entre o NFT (token não fungível), criptomoeda, blockchain e Fan Token, existem muitos termos que foram recentemente associados ao mundo do futebol. Recentemente, a operação mais interessante para o mercado italiano foi certamente o acordo entre Socios.com e aInter Para cuidar da camisa do jogo.

Criado por Chili’sSocios.com, uma criptomoeda líder no fornecimento de blockchain para a indústria global de esportes e entretenimento, é uma plataforma de engajamento que lida com a liberação de tokens de torcedor associados a clubes de futebol ou outras empresas pertencentes ao mundo dos esportes.

Futebol e novas receitas – códigos de fãs

Com esses fan codes, que podem ser adquiridos pelos torcedores na plataforma, o público passa a ser parte ativa dos processos decisórios da empresa, ajudando ao mesmo tempo a aumentar a receita do clube (são compartilhados com o sistema de participação nos lucros do clube) plataforma em si).

Só de pensar que os tokens de fã geraram mais 150 milhões de dólares Da receita será compartilhada com os parceiros do Socios.com apenas em 2021. Além do Inter – que optou por um relacionamento mais profundo – outros clubes da Série A lançaram um Token de Fã com o Socios. Entre esses existem MilãoE JuventusE Roma NS Novara.

Não apenas clubes. A Federação Espanhola de Futebol também decidiu lançar seu próprio Fan Token com Batalhas. Ao preço de 0,50 centavos, será possível adquirir moedas digitais da seleção nacional, que darão acesso a vantagens e a possibilidade de tomada de decisões por meio da tecnologia blockchain. Union colocou no mercado tokens valiosos 12,5 milhões EUR, sempre com o objetivo de gerar novas receitas.

Futebol e novas receitas – NFTs

Os tokens de fãs não são as únicas ferramentas capazes de gerar novos recursos. Uma grande área invade uma faixa NFT (token não fungível), COA digital que apareceu pela primeira vez no mundo da arte e que também atinge outros mercados, inclusive o futebol.

É essencialmente uma questão de desviar a atenção dos colecionadores do mundo real para o digital. eu fiz isso muito raro, que criou uma plataforma de futebol de fantasia utilizando o blockchain, que se baseia justamente na compra e venda de cartazes no formato NFT, com diversos níveis de raridade.

No total, 142 clubes de futebol assinaram uma licença oficial com Sorare, a maioria dos quais vem dos Estados Unidos, com 26 clubes na MLS. A Série A é uma das ligas europeias mais representativas com – entre outros – grandes nomes como Inter, Juventus, Napoli, Milan e Roma.

Falou-se muito sobre Sorare em março passado, graças à compra de um cartão NFT da Cristiano Ronaldo, recebeu € 252.800 por um usuário após o que aconteceu em fevereiro na Top Shot, a plataforma de cartão digital de propriedade da NBA, onde Lebron James Foi vendido por 162.800 euros.

No entanto, a mudança mais importante dos clubes foi ir sozinho em algumas ocasiões, como ele fez Juventus, que decidiu pousar no mundo da NFT em junho. A Juventus FC começou com a camisola da casa 2021/2022, que foi leiloada na sua versão digital 3D de ultra-alta definição.

O mesmo FiorentinaDe acordo com Genuino lançou o projeto VIOLA 9.5. “De camisetas usadas em campo, a momentos exclusivos com o clube, a produtos de edição limitada a obras de arte originais, o Projeto VIOLA 9.5 dará a oportunidade de coletar e compartilhar NFTs que podem ser compatíveis com objetos físicos, propondo um modelo revolucionário para o engajamento dos fãs em o cenário esportivo.»Clube Comiso estressado.

Sem esquecer Roma, onde celebramos nossa parceria de três anos com uma empresa de blockchain Coeficiente Zetara Estão à venda as 11 primeiras camisas usadas pelos jogadores do Giallorossi na temporada 2021/22 e vários anéis comemorativos que só podem ser adquiridos na DigitalBits (XDB).

O interesse pelo mundo do futebol é que a startup portuguesa RealFevr lançou um marketplace para vídeos oficiais de futebol NFT, que permitirá – entre outras coisas – obter o primeiro golo oficial de Cristiano Ronaldo, pela ordem de Unico, quando este era capitão de Portugal no Sporting. CP.

Para finalizar com outro exemplo italiano, vale lembrar – apesar de ter passado despercebido – o acordo de parceria de Serie A Italiana Com Crypto.com Na final da Copa da Itália disputada por Juventus e Atalanta.

Sob este acordo, dada a final da Copa da Itália 7 NFTs foram criados Foi lançado no Crypto.com no sábado, 22 de maio, que incluiu:

O troféu original (modelo 3D com gráficos personalizados)

O Troféu “Artístico” (uma versão única da Coppa Itália reinventada por Diego Peroni)

Medalhas 3D

Três vídeos de destaques da partida

festa da copa

A Série A continua vendo o setor com interesse, tanto que na assembléia na segunda-feira, 2 de agosto, os 20 clubes também discutirão a concessão do mandato ao Arquivo NFT.

Futebol e novas receitas – experiência de jogadores de futebol

Por fim, entre clubes, ligas e associações, não faltam jogadores. Como Andrea Ranocchia, que lançou seu próprio grupo NFT: “a partir de amanhã (23 de julho, editor) A coleção online exclusiva do NFT IM SCUDETTO será. O conjunto está em uma edição limitada com 5 cartas colecionáveis ​​exclusivas. Este é apenas o começo de um grande projeto, fique ligado!O defesa-central do Inter escreveu na sua página do Twitter.

Ou, ainda para ficar no Inter, o meio-campista Marcelo Brozovic. No Twitter, ele se apresenta.Jogador de futebol e evangelista em criptomoedaEle é um depoimento e um dos diretores do canal oficial de criptomoedas Football Stars.

Em suma, a conexão entre o futebol, o mundo da criptografia e NFTs parece estar ficando mais forte a cada dia. Esta é uma ótima notícia para clubes e associações – bem como para jogadores – que podem oferecer uma nova oportunidade de diversificar suas receitas em um mundo em rápido crescimento.