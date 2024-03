“Por que decidi ir para as trincheiras” – El Tiempo

“Decidi ir para as trincheiras em vez de ficar em casa. Esta será minha contribuição para a paz.” Através de uma postagem no Instagram, Pupo anunciou aos fãs sua iminente viagem à Rússia, onde no dia 15 de março gravará um especial de TV chamado “Pupo and Friends” no Teatro Kremlin. Este evento marca seu retorno para a arena russa, onde alcançou Always um enorme sucesso.

«Estou me mudando com todos os músicos, técnicos e correspondentes para Moscou por uma semana. No dia 15 de março, no Teatro Kremlin, gravarei um especial de TV chamado “Pupo and Friends”. Esta será a minha humilde contribuição para a paz. Em vez de ficar quieto e confortável em casa, decidi ir “para as trincheiras”. Os motivos que levaram a cantora a tomar esta decisão não são de natureza económica nem “o desejo de se tornar mais famoso e amado”. Eu não preciso de um ou de outro. Faço isso porque tive um sonho. Sonhei que uma canção, uma canção simples, iluminava a mente de dois homens. Dois homens que não tinham nada em comum, exceto a paixão por aquela música. O sonho terminou com os dois cantando o refrão juntos e, depois de apertarem as mãos, seu povo voltou a ser irmão.”