Gf Vip, traindo o marido, Patricia Rossetti? Confira a colher da tarde 5

esta tarde colher por Bárbara Dorso. A anfitriã do Canalae 5 se viu tendo que administrar uma fofoca muito complicada que a colocou à prova. Tudo começou quando começamos a transmitir falando sobre Patrizia Rossetti, uma das competidoras do Gf Vip 7bem como um dos mais famosos fornecedores italianos de vendas de TV.





O tema que Barbara Dorso explorou com os convidados de seu estúdio foi a história pessoal de Rossetti, com especial referência a um evento anterior que a teria feito sofrer muito. De fato, o locutor está casado há 15 anos com um homem. Rudy Landy, Que estragou o casamento para escapar. Patricia Rossetti, entre outras coisas, descobriu a infidelidade em primeira pessoa e pegou seu parceiro em flagrante, inclusive em várias ocasiões.





Uma história dura que a própria Rossetti contou dentro da casa do Gf Vip: “Peguei as trombetas e muito mais. Eu o peguei imediatamente. Eu o perdoei duas vezes, mas a terceira já basta, o lobo perde a pelagem mas não o vício…”













Patricia Rossetti conversou com as colegas de quarto, depois deu mais detalhes sobre a situação. Jevena realmente disse que essa mulher misteriosa trabalha mais ou menos no mesmo setor que ela. “Você é do mesmo ambiente de trabalho que eu. Meu ambiente de trabalho com certeza! Ela não era minha amiga, mas eu a conheço bem há 30 anos.”





Quando as filmagens terminaram, Dorso voltou ao estúdio para falar sobre o assunto. Talvez a última parte em que Jevina revela outros detalhes sobre a mulher que foi cortada. A verdade é que no estúdio, a apresentadora do episódio Samantha de Grenier revelou que a mulher com quem Rudy traiu Rossetti seria uma “mulher loira com listras que seria garçonete da Mediaset”.





Esta frase acordou o locutor da Quinta Era, que imediatamente interveio: “Não sei de nada!” Mas Samantha de Grenier fez questão de identificá-lo colher A própria Patricia Rossetti a tirou de casa. “Então vou tomar um café no bar”, respondeu Dorso, mudando de assunto.

Última atualização: sexta-feira, 23 de setembro de 2022, 22:54



