Grande multidão de espectadores atrás da Ucrânia: “Cada vitória importa para nós agora”

O conjunto ucraniano participante, Kalush Orchestra, está encantado com a vitória. “Cada vitória é importante para nós agora”, disseram. A delegação ucraniana disse esta semana que, se vencer, está determinada a realizar o festival na capital, Kiev. Ainda não está claro se a emissora EBU apoia essa intenção. Agora a Espanha também se inscreveu para se interessar em organizar o festival em 2023, se não der certo na Ucrânia.

Uma grande força

A Ucrânia venceu o Festival Eurovisão da Canção em Turim por força maior, principalmente graças às muitas vozes do público que assistiam à TV. A diferença de pontos ficou entre os juízes, com a Ucrânia em quarto lugar com 192 pontos, e os pontos de um grande público. O país do Leste Europeu recebeu 439 pontos de espectadores.

Depois disso, a trupe ucraniana realizou uma conferência de imprensa. “A Eurovisão conectou com sucesso a Europa”, disse o emocionado líder da banda Ole Pesock.

“Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a todos que votaram em nós. Esta vitória, aqui em Turim, é mais importante do que nunca para o nosso país. Estamos aqui para mostrar que a cultura ucraniana está viva e bem. Nós mesmos estamos fundindo o sons da tradição ucraniana com música moderna. Mesmo sem a conquista da Rússia, isso foi apreciado. Mesmo antes da eclosão da guerra, nossa música “Stefania” ficou em quinto lugar entre as casas de apostas. Então, europeus e australianos definitivamente votaram na música.”

para a frente novamente

O que a banda fará quando os membros retornarem à Ucrânia? A sua isenção de participação no Festival Eurovisão da Canção termina a 16 de maio. Depois disso, eles devem estar prontos mais uma vez para ajudar a defender o país do leste europeu. “Como qualquer ucraniano, estamos prontos para lutar até o fim”, disse Psyuk.

Foi o resultado que chamou a atenção dos repórteres do centro de imprensa. A equipe do show não ensaiava a gravação com muita frequência. Relata-se que quatro países não anunciaram os pontos de seu júri através do chamado orador oficial (É quem anuncia os pontos em nome do estado). A organização não conseguiu entrar em contato com a transação. O hack foi considerado pelos repórteres. Na terça-feira, piratas russos previram isso no Festival Eurovisão da Canção. para o jornal italiano República A emissora europeia EBU anunciou que hackers tentaram fechar o site do Eurovision Song Contest. Essa tentativa falhou.

Em comunicado oficial na noite de sábado, o Sindicato de Radiodifusão disse que foram encontradas irregularidades na votação dos seis países na segunda gravação da semifinal. Foi feita uma tentativa de manipular os resultados.

Quanto ao show, a organização italiana foi elogiada por muitos jornalistas. Tantos erros aconteceram durante os ensaios que muitos não acreditaram em um programa de TV bem dirigido no sábado à noite. Mas a RAI fez um grande show, mesmo que tenha durado mais de quatro horas.

Esperamos por mais

A Holanda ficou em 11º lugar (entre 40 países participantes) em Turim. Isso pode ser considerado um bom resultado. Então o S10 disse: “Estou muito grato por todo o apoio e amor que recebi da Holanda e da Europa. Significa muito para mim. Ainda é uma competição e, claro, eu esperava ir um pouco mais alto, mas de volta a todo o período com um sentimento de felicidade e gratidão.”

Foi a terceira vez em pouco tempo que a Holanda ficou em 11º lugar no Eurovision Song Contest. A última vez foi em 2016 (Douwe Bob) e OG3NE (2017). A Holanda marcou 129 pontos dos juízes e 42 pontos dos espectadores europeus.

O primeiro décimo quinto deste ano:

1 Ucrânia 631

2 Reino Unido 466

3 Espanha 459

4 Suécia 438

5 Sérvia 312

6 Itália 268

7 Moldávia 253

8 Grécia 215

9 Portugal 207

10 Noruega 182

11 Holanda 171

12 Polônia 151

13 Estônia 141

14 Lituânia 128

15 Austrália 125