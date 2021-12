Eslovênia, aqui estão 16 (+4) da seleção nacional

Artistas e títulos lançados paraEMA 2022, Escolha Nacional Eslovênia na l’Eurovision 2022 Torino, 10 a 14 de maio. Aos 16 artistas listados a seguir, 4 serão acrescentados pelo EMA Fres, que podemos considerar uma espécie de seção juvenil, que gostaria de tentar fazer uma comparação com o que se conhece na frente italiana.

As músicas foram escolhidas por um painel formado por Maja Bolo Amaya (Eslovênia 2011), Matjay Vlaic (compositor), Iga Bernat (compositor e arranjador), Masha Kalgon (editor de apresentação), Žiga Klančar (Editora musical Vala 202) e Entertainment Actor da RTV SLO.

Artistas em Destaque

Annabelle – Milha

Ela é uma artista que ganhou a seção de pop rock do Dnevi Slovenske Zabavne Glasbe 2017, que é uma continuação do popular Festival Slovenska Popevka. Texto e música: Anna Tran – Annabelle

Batista Cadillac – eu sou bravo

Bandas que variam de punk, new soul e blues. Ele compartilhou seis álbuns em sua conta, na versão eslovena de Got Talent em 2016. Música: Urban Lutman, Matija Koritnik, Martin Štibernik, Tadej Košir. Texto: Benjamin Krentich

Boren e Brianna – está na hora

Borin é um pianista, compositor e produtor nascido em Ljubljana em 1983. Ele não está sozinho nesta aventura, mas muitos concertos de jazz em metade da Europa o lembram. Música: Tine Grgurevič. Texto: Gregor Cousy

BQL – pode ser

Com a ajuda de Maraaya, os irmãos Rok e Anej Piletič, já famosos por cinco anos generosos e duas vezes no EMA, voltaram sem vencer, apesar de favorecer a televisão aberta. Música: Anej Piletič, Raay. Texto: Margitka Vovk

David Amaro – Eles ainda são bonitos

Jesenice, de 28 anos, já tem uma longa carreira e uma sólida reputação no seu país. Pode ser considerado um dos nomes mais poderosos que existem. Música: Goran Shark Texto: Rock Lunak

Eva Moscone – clique

Entre os nomes mais quentes da cena eslovena também, ela está de volta à competição 15 anos depois de sua última visita. Música: Nermin Pushkar. Texto: Srečko Meolic

Façanha Gušti. ler – novo romance

Neste caso, o motor do processo, no qual está envolvida uma nova personagem da música eslovena, é uma personagem que já conta com duas décadas de experiência. Texto e música: Miha Guštin – Gušti

Hauptmann – Eu sigo

De seu perfil no Spotify: “Este é um músico que segue a regra ‘menos é melhor’.” Sua música alterna entre jazz, RnB alternativo, soul e pop. Música: Žan Hauptman, Vid Turica. Texto: Shaun Hauptmann

Jonathan Haller – Osbury

Este é um artista de diferentes origens: Eslovênia, Portugal e Brasil. Vem direto da rua (e há um perfil no Instagram para fornecer depoimentos suficientes). Música: Para Jonatan Haller, Satja Medvešek e Jernej Drnovšek. Texto: Jonathan Haller, Miha Rednak

July Jones Meninas podem fazer qualquer coisa

Neste caso, estamos falando de um artista de dupla origem britânica e eslovena. O primeiro contrato de gravação foi aos 14 anos, mas ela queria mudar de direção porque não estava convencida da direção que as gravadoras haviam lhe dado. Texto e música: July Jones

Clara Jazbek – perseguindo sonhos

Aos 23 anos, ela já é uma das estrelas na Eslovênia, com um datado de 2016 conquistando o terceiro lugar nas paradas eslovenas. Agora ele se põe à prova procurando a Europa. Música: Ed Fisher. Texto: Clara Jazbeck, Annie Cordero

serpentina – Você gostaria de lamber da minha cabeça?

Sabemos que a origem desta banda é Kranj: três álbuns próprios, eles estão em digressão na Eslovénia desde 2012. As gravadoras primeiro Spinnup e depois ZKP RTVSLO. Texto e música: Žiga Joki

manoushe – Você está sozinho?

Manouche, neste caso, significa xadrez de jazz: improvisação, guitarras e vocais que combinam o som e a criatividade expressiva de um swing dos anos 1930 com o funk pop eletrônico. Três álbuns de sua conta, um nome de destaque no cenário nacional, retornando do topo das paradas eslovenas, abriram o show do Zaz em Liubliana. Texto e música: Robert Bickle

Mia Gocek – não depende de

Um estatuto especial para este artista é de origem eslovena, mas durante grande parte da sua carreira cantou no seu próprio alemão. Texto e música: Mia Gojic, Octavian Rassenario, Patrick Jamnik

Fedran Lyubenko Dieta H DiO

ja entrou The Voice CroziaCinco anos depois dessa estreia, ela participa desta aventura eslovena. Nesse ínterim, ela se tornou conhecida não apenas nos Bálcãs. Música: Fedran Lyubenko, Jakov Zadro. Texto: Fedran Lyubenko

Zala Smolnikar – na mulher

Não só um cantor, mas também um multi-instrumentista, este jovem artista que prefere o piano e a percussão. Participe da versão eslovena de tem talento, Entre outras coisas, interpretou o inesquecível Lucio Dalla “Caruso”. Texto e música: Zala Smolnikar

Eslovênia all’Eurovision

A Eslovênia foi representada em 2021 por Anna Suklick com “Fidedigno“Segundo cante na primeira semifinal, você não poderia vencê-lo. Os melhores resultados ficam assim Darga Schweiger Em 1995 e Nusa Derinda Em 2001: o sétimo lugar.