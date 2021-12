Eva Grimaldi e Gabriel Jarco, finalmente a amarga verdade: “Não, mas …”

Eva Grimaldi é uma atriz italiana respeitada e respeitadaNo passado, ele teve um caso com Gabriel Jarco, mas qual é a dura verdade que eles falam entre os dois?

Eva Grimaldi Acabei de entrar na casa do Big Brother Vape, exatamente na sexta-feira, dia 17 de dezembro. Embora recentemente tenha estado na casa mais vigiada da Itália, ele está ciente das relações que se estabelecem entre os demais competidores, após segui-los do exterior. Para Miriana Trevisan, por exemplo, ela disse que achava que estava com Biagio porque as duas sempre estiveram juntas e se acariciavam.

Mas qual é a verdade sobre seu ex-marido?

Eva Grimaldi, o que realmente aconteceu com Gabriel Jarco

e Uma atriz que participou de vários filmes do final dos anos 80 até hoje. Colaborou, por exemplo, com diretores como Mario Monicelli em Cari fottutissimi amici e com Neri Parenti em Paparazzi. Porém, teve um enredo bastante emocionante, que foi conectado com pessoas famosas do mundo do entretenimento, um deles foi Gabriel Garco.

Eva Grimaldi e Gabriel Jarco estiveram oficialmente juntos de 1997 a 2001. No início, a atriz disse que seu relacionamento acabou porque ele não teve filhos, mas depois descobriu-se que sua história de amor não era realmente porque foi construída sobre a mesa.

Os dois então falaram publicamente, em várias entrevistas para revistas e na televisão, sobre seu relacionamento. Então ele saiu também e agora, Depois desse período turbulento, os dois vivem em paz com um novo amor. Agora há rumores de que o novo parceiro de Garko é o gerente geral Mattia Emme, enquanto Jevenna está casada há algum tempo com Imma Battaglia. Mas o que exatamente ela revelou sobre seu ex-marido? Que tipo de relacionamento já existia entre os dois?

As relações reais entre Jevina e o ex

Algum tempo atrás, nas páginas do Che Eva Grimaldi, isso foi admitido entre eles Nunca houve nenhum sexo“Mas ele precisava e o protegia naquela época. Ainda hoje, Os dois estão ligados por um vínculo profundo, Mesmo se eles não estiverem juntos novamente. Então ela acrescentou que se casaria com ele ou teria um filho com ele.

Até Garko, convidado de Veríssimo, confirmou as alegações de seu colega e ex-“namorada”, que alegou que eles eram um casal em todos os aspectos, mas que faltava o único sexo entre eles. Naquela época, eles se amavam e apoiavam um ao outro. Ele a amava muito, à sua maneira, e provavelmente se casou com ela também. “Ela é uma mulher especial“Ele já era.